Ants wollen zurück an die Spitze

Nach der Niederlage gegen Neustadt wollen die Footballer der Königsbrunn Ants mit einem Sieg gegen Nürnberg Kontakt nach oben halten. Was besser werden muss.

Die American Footballer der Königsbrunn Ants empfangen am kommenden Sonntag, 2. Juli, den aktuellen Tabellenzweiten der Bayernliga Gruppe 2, die Nürnberg Hawks. Der Kick-off im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion ist um 15 Uhr.

Nach der unglücklichen 0:13-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenführer aus Neustadt wollen die Brunnenstädter wieder doppelt punkten und damit den Anschluss an die Spitze halten. Das Hinspiel in Nürnberg konnten die Ants mit 9:3 für sich entscheiden, und auch dieses Mal will man die Hawks im Zaum halten.

Die Offensive ist das Problem bei den Ants

An der Defensive der Ants liegt es sicherlich nicht. Auch gegen den Tabellenführer ließ die Ants-Defense nur einen Touchdown zu, das soll nun auch im siebten Punktspiel gegen die Nürnberger nicht anders werden. Die Achillesferse der Brunnenstädter bleibt jedoch die Offensive, wie die Niederlage im Spitzenspiel wieder einmal deutlich vor Augen führte. Da kann die Defense den Gegner noch so kontrollieren, es nützt nichts, wenn man selbst keine Punkte erzielen kann. Den Ants bleibt nur eine Woche, die stotternde Offense wieder flottzubekommen, denn mithalten kann der Neuling in der Bayernliga durchaus, wie er bei den drei Erfolgen gegen Nürnberg, Starnberg und Augsburg eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte.

Es wird also Zeit, dass der Knoten in der Offense endlich platzt. Am kommenden Sonntag haben die Ants gegen Nürnberg eine weitere Chance. Die Ants hoffen, mit einem Heimsieg wieder näher an die Tabellenspitze zu rücken und mit Nürnberg einen Rivalen um die Endrundenteilnahme hinter sich zu lassen.