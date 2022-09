Die Königsbrunn Ants steigen in die Bayernliga auf

Die Freude ist riesig bei den Footballern der Königsbrunn Ants, die in die Bayernliga aufgestiegen sind – auch, weil es künftig interessante Derbys gibt.

"Endlich haben wir es geschafft." Peter Neuner, der Vereinschef der Königsbrunn Ants, ist mehr als erleichtert. Das American Football-Team ist in die Bayernliga aufgestiegen. Der Aufstieg war das Ziel für diese Saison bei den Ants, "und wir haben es bravourös gemeistert, mit einer perfekten Saison", so Neuner. Die Liga startete mit vier Gruppen zu je fünf Teams. Die Ants haben alle Spiele in ihrer Gruppe gewonnen und sind damit aufgestiegen.

"Dank der harten Arbeit unserer Trainer um Headcoach Torsten Kalb konnten wir die Mannschaft so einstellen, dass wir die Spiele gewinnen konnten", sagt Neuner. Besonders stolz ist der Verein darauf, dass man dieses ohne Spieler aus den USA geschafft hat und die Mannschaft durch die gute Jugendarbeit jedes Jahr erweitern werden konnte.

Die Königsbrunn Ants freuen sich auf die neue Saison

"Wir freuen uns schon auf die neue Saison", betont Sportdirektor Torsten Kalb – auch, weil der Verband 2023 eine Ligastruktuierung durchführt. So wird nicht nur der Erstplatzierte, sondern auch der Zweite aus jeder Gruppe direkt in die Bayernliga aufsteigen. Sinn und Zweck ist es, die Bayernliga attraktiver zu machen und mehr Spiele zu absolvieren. "Dadurch wird die Bayernliga eine spannende Liga werden, vor allem, weil wieder zwei Lokalderbys gegen die Augsburger Rivalen stattfinden", freut sich Vereinschef Peter Neuner.

Bei den Ants, die auch dank ihrer Sponsoren einigermaßen gut über die Corona-Zeit gekommen sind, liegt der Fokus weiter auf der Jugendarbeit. Jugendliche ab neun Jahren sind herzlich willkommen. Das Gleiche gilt für die Cheerleader, die sich auf Verstärkung ab dem 14. Lebensjahr freuen. Interessenten können sich unter 0171-2783192 melden oder am 1. Oktober am Sportheim an der Königsallee vorbeischauen. Dort stehen Trainer und Verantwortliche der Ants ab 14 Uhr Rede und Antwort. Die Erste Mannschaft wird ab Oktober wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen, um für die Saison 2023, in der die Ants ihr 40-jähriges Vereinsbestehen feiern, fit zu sein. (AZ)