Königsbrunn Ants empfangen die Dachau Thunder

Die American Footballer der Königsbrunn Ants empfangen am kommenden Sonntag die Mannschaft der Dachau Thunder im Hans-Wenninger-Stadion. Der Kick-off, wie man den Anstoß im American Football nennt, ist wie gewohnt um 15 Uhr.

Das Team aus Dachau ist ein alter Bekannter aus der Landesliga. Letzte Saison konnten die Ants beide Partien klar für sich entscheiden. Während die Ants mit zwei Siegen in drei Partien erfolgreich in die Bayernliga-Saison gestartet sind, konnten die Thunder bisher nur die Partie gegen den Tabellenletzten aus Starnberg für sich entscheiden und unterlagen gegen Augsburg und Nürnberg.

Für beide Neulinge ist dieses Spiel also eine wegweisende Partie, denn danach wird klar sein, wohin die Reise in dieser Saison geht. Mit einem Sieg können die Ants weiter an der Tabellenspitze mit den Topteams aus Augsburg, Neustadt und Nürnberg mithalten, für die Dachauer gilt es, den Abstand zum Tabellenende zu vergrößern, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten.

Königsbrunn Ants mit Saisonstart zufrieden

Natürlich sind die Ants und ihr Cheftrainer Torsten Kalb mit dem Saisonstart zufrieden. Der Erfolg in Nürnberg hat gezeigt, was in diesem Team steckt und beim Heimsieg über Starnberg überzeugte gerade die Offense. Die knappe, unnötige Niederlage in Neustadt hat jedoch auch gezeigt, dass gerade der Angriff noch Defizite hat. Mit den meist jungen Spielern tut sich die Offense immer noch schwer und benötigt Zeit und Training, um eine kontinuierliche Leistung auf den Platz zu bringen. Verlassen können sich die Ants wie stets auf die Defense mit ihrer Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. An ihr kommen nicht viele Gegner vorbei.

„Wir sind auf einem sehr guten Weg und ich bin mir sicher, dass der Knoten dieses Jahr noch öfters platzt,“ meint Trainer Kalb vor dem Heimspiel gegen Dachau und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Immerhin feiert der Bayernliga-Aufsteiger heuer sein 40-jähriges Jubiläum und da möchte man sich mit einem erfolgreichen Saisonabschluss ein passendes Geschenk machen.

Weitere Heimspiele der Ants in der Saison 2023

25. Juni Ants– Neustadt Falcons

2. Juli Ants– Nürnberg Hawks

23. Juli Ants– Augsburg Raptors

Alle Heimspiele finden im Hans-Wenninger-Stadion statt, Kick-off ist jeweils um 15 Uhr.