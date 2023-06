Spitzenspiel bei den Königsbrunn Ants

Erster gegen Zweiter - in Königsbrunn steht das Spitzenspiel der Bayernliga im American Football an.

Die American Footballer der Königsbrunn Ants empfangen am kommenden Sonntag, 25. Juni, den aktuellen Tabellenführer der Bayernliga Gruppe 2, die Neustadt Falcons. Der Kick-off im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion ist um 15 Uhr.

Beide Mannschaften standen sich in dieser Saison schon einmal gegenüber. Die Partie der Hinrunde konnten die Falcons in ihrem Stadion denkbar knapp mit 9:7 gewinnen. Mit zwei Siegen in Nürnberg und gegen Starnberg waren die Ants erfolgreich in die Bayernliga-Saison gestartet, doch dann geriet die Offensive der Königsbrunner ins Stottern. Nach der Niederlage in Neustadt ging auch das Heimspiel gegen die Dachau Thunder mit 0:7 verloren.

Königsbrunn Ants siegen im Lokalderby

Die folgende vierwöchige Spielpause konnten die Ants jedoch nutzen, um Schwachstellen auszumerzen. So überzeugten die Brunnenstädter am vergangenen Sonntag im Lokalderby bei den Augsburg Raptors. Mit 27:7 setzten sich die Ants deutlich durch und kletterten auf Tabellenplatz zwei und fordern nun den Tabellenführer aus Neustadt heraus.

Die Rückkehr eines alten Bekannten dürfte beim Aufschwung eine Rolle gespielt haben. Mit Terrell White ist nämlich ein langjähriger Weggefährte von Headcoach Torsten Kalb zurück. Einst standen sie gemeinsam auf dem Platz – Terrell war Mitglied des Regionalliga-Meisterteams von 2004 und spielte mit den Ants 2005 in der GFL 2 – und bis 2016 arbeiteten sie schon einmal zusammen im Trainerteam der Ants.

Gerade nach dem Erfolg gegen den Lokalrivalen aus Augsburg sind die Ants und ihr Cheftrainer Torsten Kalb mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. Bei den drei Erfolgen in den bisherigen fünf Punktspielen wurde deutlich, was in diesem Team steckt. Selbst die Offense zeigt immer wieder tolle Spielzüge. Dennoch, die knappen und unnötigen Niederlagen in Neustadt und gegen Dachau haben gezeigt, dass der Angriff noch Defizite hat. Die vielen jungen Spielern benötigen noch Zeit und Training, um in jedem Spiel eine kontinuierliche Leistung auf den Platz bringen zu können.

Verlassen können sich die Ants jedoch wie gewohnt auf ihre Defense. Mit ihrer Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern gelingt es der Defense, die Gegner zumeist in Schach zu halten. So haben die Ants in dieser Spielzeit in keinem Spiel mehr als einen Touchdown zugelassen – und das soll auch gegen Tabellenführer Neustadt so bleiben.

Die Ants hoffen, mit einem Heimsieg zum Start der Rückrunde nicht nur die Tabellenspitze übernehmen zu können, sondern sich auch eine gute Ausgangsposition für die Endrundenteilnahme zu schaffen. Das wäre ein passendes Geschenk, feiert der Bayernliga-Aufsteiger heuer doch sein 40-jähriges Bestehen.

Weitere Heimspiele der Ants in der Saison 2023

2. Juli: Königsbrunn Ants – Nürnberg Hawks

23. Juli: Königsbrunn Ants – Augsburg Raptors

Alle Heimspiele finden im Hans-Wenninger-Stadion statt, Kick-off ist jeweils um 15 Uhr.