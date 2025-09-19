Bobingen vor der Kostenexplosion

Geht ein Privathaushalt pleite, kommt der Gerichtsvollzieher und danach geht es in die Privatinsolvenz. Kommunen, wie die Stadt Bobingen, können nicht pleite gehen, aber es gibt eine Instanz, die das wirtschaftliche Wohlverhalten der Städte und Gemeinden im Auge hat. Die Kommunalaufsicht des Landkreises. Dort müssen die Haushaltssatzungen, die von den Kommunen aufgestellt werden, genehmigt werden. Jetzt hat die Aufsichtsbehörde Bobingen angezählt.

Elmar Knöchel

86399 Bobingen

Kostenexplosion