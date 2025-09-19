Icon Menü
Amtlicher Sparzwang für Bobingen

Bobingen

Bobingen vor der Kostenexplosion

Auflagen zwingen Bobingen an vielen Stellen zum sparen. Die Folgen werden spürbar sein – von höheren Gebühren bis zu Einschnitten im kulturellen Bereich.
Von Elmar Knöchel
    Sichtbares Zeichen der Finanznot: Das geschlossene Bobinger Hallenbad, das langsam zerfällt.
    Sichtbares Zeichen der Finanznot: Das geschlossene Bobinger Hallenbad, das langsam zerfällt. Foto: Elmar Knöchel (Archivbild)

    Geht ein Privathaushalt pleite, kommt der Gerichtsvollzieher und danach geht es in die Privatinsolvenz. Kommunen, wie die Stadt Bobingen, können nicht pleite gehen, aber es gibt eine Instanz, die das wirtschaftliche Wohlverhalten der Städte und Gemeinden im Auge hat. Die Kommunalaufsicht des Landkreises. Dort müssen die Haushaltssatzungen, die von den Kommunen aufgestellt werden, genehmigt werden. Jetzt hat die Aufsichtsbehörde Bobingen angezählt.

