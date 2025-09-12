Eine junge Autorin stellt sich in der ersten Lesung nach der Winterpause in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen vor: Annegret Liepold. Musikalisch wird sie von Maxi Pongratz begleitet.

Sie rutscht in die rechte Szene ab

In ihrem Buch geht es um schwierige Themen: Franka hat sich im Kreis ihrer schweigsamen und geheimnisvollen Familie noch nie richtig wohlgefühlt. Sie verlässt nach einer schwierigen Jugend auf Abwegen die Heimat und wird Lehrerin, kehrt aber auch wieder in ihr Dorf zurück. Die Vergangenheit lässt sie nicht los. Der Tod ihres Vaters und ihre Freunde lassen sie immer weiter in die rechte Szene abrutschen. Franka stellt Fragen und sucht nach einer Haltung zu ihrer Vergangenheit.

Schon mehrfach ausgezeichnet

In dem Debütroman von Annegret Liepold, der mehrfach ausgezeichnet ist, geht es auch um Sehnsucht nach Zugehörigkeit, radikale Wut, um Hitler-Huldigung und mehr. Annegret Liepold (1990 in Nürnberg geboren) hat Komparatistik und Politikwissenschaften in München und Paris studiert. Sie arbeitet für die Bayerische Akademie des Schreibens am Literaturhaus München.

Maxi Pongratz begleitet die Lesung von Annegret Liepold in der Buchhandlung Schmid. Foto: Reinhold Radloff

Ursprüngliche und damals noch unveröffentlichte Fragmente des Textes gab es in der Buchhandlung Schmid tatsächlich schon im September 2019 zu hören. Maximilian Pongratz, 1987 in Oberammergau geboren, ist Sänger, Songwriter und Akkordeonspieler der Band Kofelgschroa und durch Auftritte in der Gegend bestens bekannt.

Die Lesung mit Annegret Liepold und mit Musik von Maxi Pongratz findet am Mittwoch, 17. September, ab 20 Uhr in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen statt. Karten gibt es in der Buchhandlung oder im Internet.