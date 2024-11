Aquarellkalender von Ursula Rost

Ursula Rost hat zusammen mit Jörg Stuttmann wieder einen Aquarellkalender gestaltet. Sie hat die Aquarelle gemalt und Jörg Stuttmann die kalligraphischen Texte beigesteuert. Die Zusammenarbeit empfand Rost als positiv, sowohl bei der Auswahl der Bilder als auch bei der Abstimmung der Texte. Seit insgesamt zwölf Jahren erstellt sie Kalender dieser Art. Die Stellvertretende Vorsitzende des Königsbrunner Kulturvereins Klik bietet auch Aquarellmalkurse für Erwachsene, Kinder und Jugendliche an. Stuttmann war in den 80er-Jahren kalligraphierender Stadtschreiber beim Augsburger Bürgerfest und viele Jahre Dekorationsmaler für das Armbrustschützenzelt auf dem Oktoberfest. Der neue Kalender in einer Auflage von 300 Exemplaren ist in Königsbrunn im Kulturbüro, im Weltladen und auch bei Kutscher & Gehr erhältlich. Foto: Ursula Rost