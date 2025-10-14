Manege frei für die Herrin der Ringe

Zwischen Schwäbisch Gmünd und Schwäbisch Hall, inmitten einer malerischen Wald- und Wiesenlandschaft, liegt der Circ-Artive-Hof in Gschwend. Seit September lebt Luisa Mattler hier und besucht die einzige Schule für Artisten in Süddeutschland. Jedes Jahr erhalten nur bis zu zwölf Schülerinnen und Schüler die begehrten Plätze. Luisa hat es geschafft – sie hat den anspruchsvollen Aufnahmetest bestanden.

Zirkus und Tanz sind seit jeher ihre Leidenschaft

Zirkus und Tanz sind seit jeher Luisas große Leidenschaft. Bereits mit drei Jahren turnte sie im Verein und erhielt Unterricht an der renommierten Augsburger Ballettschule Záboj. Ihre Liebe zum Zirkus entdeckte sie im Alter von sechs Jahren und diese Begeisterung hat sie seither nicht mehr losgelassen. Ihr Vater, Armin Mattler, Lehrer am Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen und maßgeblich beteiligt am schulübergreifenden Zirkusprojekt Lewazi, förderte sie von Anfang an. „Ich habe früh gemerkt, wie Luisa für Turnen und Tanz brennt, und natürlich haben wir das als Eltern unterstützt“, sagt Armin Mattler.

Der Wunsch, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen, wuchs bereits während ihrer Schulzeit. Über Freunde erfuhr die Familie von der Artistenschule. Auch ihre Eltern und Geschwister waren von dieser Möglichkeit begeistert. Es folgte die Anmeldung zum Aufnahmetest, den die 16-Jährige mit Bravour meisterte. Seit September lebt sie nun auf dem Circ-Artive-Hof. Während andere Artistenschüler vormittags im nahegelegenen Gaildorf die Schule besuchen, nutzt Luisa die Zeit zur „freien Bildung“ und vertieft ihre Ballett- und Nähkenntnisse. Am Nachmittag steht dann die gemeinsame Ausbildung an. Vier bis fünf Stunden täglich wird trainiert, wobei professionelle Artisten Grundlagen in verschiedenen Zirkusdisziplinen vermitteln. Akrobatik, Jonglage und Luftartistik stehen ebenso auf dem Stundenplan wie Marketing und Pädagogik.

„Wir müssen unsere eigene Zirkusdisziplin finden, die wir dann vertiefen. Je nach Interesse können dies Jonglage, Äquilibristik oder Luftdisziplinen wie Trapez sein. Und wir lernen auch, wie wir uns später im Beruf richtig vermarkten“, erklärt Luisa.

Zirkus ist ein Kindheitstraum, aber auch harte Arbeit

Ihre Künste beweist Luisa eindrucksvoll in der Sporthalle ihrer ehemaligen Schule. Ob am Reifen oder an den Bändern – Luisa sorgt definitiv für Aha-Momente. Schaut man der 16-Jährigen bei ihren Übungen zu, wie sie am Reifen wirbelt, kann einem schwindelig werden. Obwohl es spielerisch und leicht wirkt, steckt viel Disziplin dahinter – nicht nur körperlich. Auch ihre Freizeit verbringen die angehenden Artisten miteinander. „Hier gibt es außer Natur nicht viel, und die nächste Stadt ist auch ein Stück entfernt. Deshalb gestalten wir unsere freie Zeit gemeinsam“, sagt Luisa. Nach Hause, in ihre Heimatstadt Schwabmünchen, wird sie dennoch regelmäßig kommen, wenn auch nur für einen Kurzbesuch am Wochenende. Die Ferien sind zwar an die baden-württembergischen Schulferien angelehnt, in dieser Zeit stehen aber Praktika an.

Luftakrobatik ist eine anspruchsvolle Zirkusdisziplin, die Luisa bereits seit vielen Jahren trainiert. Foto: Britta Schaller

Schon als Kind wollte sie die Menschen mit ihrem Körper begeistern, vor Zuschauern Dinge aufführen, die beeindrucken und Emotionen wecken. „Diese Faszination, die die Menschen für Akrobatik und scheinbar Unmögliches haben, das zu lernen und zu schaffen, ist mein Ansporn.“ Für Luisa ist klar: Das will sie jetzt von der Pike auf lernen.

Luisas Eltern stehen uneingeschränkt hinter den Plänen ihrer Tochter, doch die Ausbildung ist mit erheblichen Kosten verbunden. 1200 Euro kostet die Schule monatlich. Luisa wünscht sich Unterstützer, die sie auf ihrem Weg finanziell fördern. „Großartig wäre es, wenn sich das ein oder andere Unternehmen in der Region finden würde. Im Gegenzug biete ich an, beispielsweise auf einer Firmenfeier mein Können zu präsentieren“, sagt die 16-Jährige. Wie geht es im nächsten Jahr weiter? Noch hat sich Luisa nicht entschieden. Ein möglicher Weg ist es, die Ausbildung um weitere zwei Jahre zur staatlich geprüften Artistin zu verlängern. Dann wäre der Weg frei für ein Studium an einer Hochschule für Artistik. Ihren Fokus nach der Artistenschule aufs Ballett zu legen, ist eine weitere Option. Auf alle Fälle soll es etwas Kreatives sein, vielleicht auch eine Mischung aus Artistik und Tanz. Luisas Weg bleibt spannend.

