Auerhahnschützen Reinhartshausen spenden an die Kartei der Not

Die Auerhahnschützen Reinhartshausen haben sich wieder dazu entschlossen, die Einnahmen aus dem Weihnachtsschießen an wohltätige Zwecke zu spenden. Nach einem wieder sehr gut besuchten Weihnachtsschießen mit 111 Schießteilnehmern kam ein Gesamtbetrag von 1200 zusammen. In diesem Jahr wurde der Spendenbetrag aufgeteilt - somit konnten 600 Euro an die Kartei der Not, vertreten durch den Geschäftsführer Oliver Jaschek, und 600 Euro an den Bobinger Tisch, vertreten durch Theresa Kettenbauer und Renate Barnert, gespendet werden. Die Vertreter beider Hilfsorganisationen bedankten sich und berichteten in der jüngsten Jahreshauptversammlung Versammlung kurz, für welche Zwecke die Spendengelder eingesetzt werden. Es wurde deutlich, dass die Gelder auch in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Einsatz kommen.

Kartei der Not Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsschießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hilfswerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis