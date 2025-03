Der Königsmarkt wird zum Testlauf für ein neues Sicherheitskonzept

Der Königsmarkt bot dieses Mal ein gewohntes und doch neues Bild: Aufgrund der Vorkommnisse auf öffentlichen Veranstaltungen in den vergangenen Monaten sorgte die Stadt Königsbrunn für sichere Bedingungen für die Besucher des Königsmarkts und testete laut Jasmin Buchler, Fachbereichsleiterin für Bürgerdienste der Stadt Königsbrunn, drei verschiedene Sicherheitssysteme als mobile Fahrzeugabwehr für Veranstaltungen.

Bei einem Ortstermin mit Mitgliedern des Stadtrats, des Ordnungsamts, des Straßenbauamts, des Betriebshofs und der örtlichen Polizei wurden am Sonntagnachmittag verschiedene Möglichkeiten der Zufahrtssperren in Augenschein genommen und bezüglich der Vor- und Nachteile abgewogen. Eine Variante soll für die Stadt Königsbrunn angeschafft werden.

Der Jahrmarkt war für die Besucherinnen, Käufer und Interessierte am Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mit Steckerlfisch, Bratwurst, Crêpes, Bosna, Schupfnudeln, Flammkuchen, Burgern und Spezialitäten aus verschiedenen Ländern war für jeden etwas dabei.

Daneben bot der Markt zwischen dem Kreisverkehr bei St. Ulrich und der Heidestraße Praktisches und Nützliches für den Haushalt, Dekoratives fürs Haus und Garten, Kleidung und Lederwaren, Schmuck, Spielwaren, Gewürze, Tee und vieles mehr. Mehr als 200 Lieferanten boten an ihren Ständen ihre Waren zum Kauf an. Auch die Geschäfte entlang der Marktmeile hatten von 10 bis 16 Uhr für die Kundschaft geöffnet und luden zu einem ungezwungenen Einkaufsbummel ein. Zwar hatten die Fieranten auf besseres Wetter gehofft, zeigten sich dennoch größtenteils mit den Einnahmen zufrieden.

Während des Königsmarkts in Königsbrunn wurde ein neues Sicherheitskonzept getestet. Foto: Ramona Hofmeister

Zum ersten Mal auf dem Königsmarkt war Tanja Kornischka von „Hunde Schmankerl“, die ihre Waren aus einer Manufaktur aus Norddeutschland bezieht. Sie liegt damit im Trend, Hunde durch Barfen auf natürliche Weise zu ernähren. Markus Völkel prüfte bei seinen Kunden die „Suchtgefahr“. Er bot neben Zitronen aus Amalfi und Bio-Ingwer die Neuheit aus Hamburg „Jing Jang Mango“ an - nicht nur schön anzusehen, sondern auch tatsächlich sehr lecker - mit Potenzial für eine Suchtgefahr.

Probieren gehört auf dem Königsbrunner Königsmarkt dazu. Foto: Ramona Hofmeister

Mirko Landello von Pasta Magia mit seinen typisch italienischen Salami- und Käsespezialitäten schätzte die Einnahmen „so mittendrin“ ein; Das Geschäft sei schon mal besser, aber auch schon schlechter gewesen als an diesem Sonntag in Königsbrunn.

Wie seit zehn Jahren verwöhnte Layer Immobilien und Bau mit Claudia Hansch und Nadja Kunzi die Marktbesucher mit Rosen, Pralinen und die Kleinen mit Luftballons. „In den vergangenen Jahren gibt es ein verändertes Bewusstsein bei den Standbesuchern und ein zunehmendes Interesse an betreutem Wohnen“, hat Hansch festgestellt.

In Königsbrunn wird ein Amethyst für 677 Euro angeboten

Einen mehr als 22 Kilogramm schweren Amethyst für 677 Euro stellte Thomas Kolb von Mineralien Royal zur Schau. Auf seinen Reisen in Kambodscha und Laos und auf den Märkten in Deutschland stellte er fest, dass die Kaufkraft der Menschen sinkt. Die Kundschaft sei vorsichtig geworden. Kolb hofft auf einen wirtschaftlichen Aufschwung. Aber in Königsbrunn war er zufrieden: „Die Königsbrunner sind sehr angenehme Kunden. Es kommt nie etwas weg. Alle sind sehr freundlich und angenehm. Das ist nicht selbstverständlich.“

Der nächste Königsmarkt findet am 2. Sonntag im Oktober statt.