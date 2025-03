Eine Frau wollte am Dienstagmittag in einem Verbrauchermarkt in Schwabmünchen Waren im Gesamtwert von über 40 Euro entwenden. Die 32-Jährige wurde allerdings von einer Angestellten beobachtet, wie sie die Artikel einpackte und anschließend ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Die Frau wurde daraufhin festgehalten und die Polizei hinzugerufen. (AZ)

