Jetzt geht es wieder um die schnellsten Sautröge

Nach dem erfolgreichen Comeback im vergangenen Jahr geht das legendäre Sautrogrennen am Samstag, 19. Juli, in Großaitingen in die nächste Runde. Entlang der Singold erwartet die Besucher ein Spektakel voller sportlichem Ehrgeiz, Spaß und spritzigen Überraschungen.

Die Startplätze sind bereits vergeben. Zahlreiche Zweierteams treten in den vom Katholischen Burschenverein (KBV) Großaitingen bereitgestellten Sautrögen gegeneinander an. Die Strecke zwischen den Brücken Oberer Singoldweg und Brunnenweg ist mit Hindernissen gespickt und sorgt für spannende Wettkämpfe. Auch kulinarisch ist einiges geboten. Neben Grillspezialitäten und kühlen Getränken gibt es wieder die Aperol-Bar, die für sommerliche Stimmung sorgt. Nach dem Rennen lädt der KBV Großaitingen zur Aftershow-Party im Festzelt. Der Eintritt ist frei, Zuschauer sind herzlich eingeladen, das bunte Treiben am Ufer der Singold live mitzuerleben.

Das ist der Zeitplan des Sautrogrennens 2025 in Großaitingen

Meldeschluss bei der Turnierleitung ist um 12 Uhr, Rennbeginn um 13 Uhr. Die Aftershow-Party startet direkt im Anschluss im Festzelt. (rony)