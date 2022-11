Aufatmen beim SV Türkgücü Königsbrunn

Mit einem 4:0-Auswärtssieg beim FC Heimertingen hat das Riedl-Team wieder Anschluss an das Mittelfeld gefunden

Damit hatte vor dieser Partie niemand gerechnet, aber der SV Türkgücü Königsbrunn siegte beim FC Heimertingen deutlich mit 4:0 und beendete damit die Serie von fünf Niederlagen. Mit diesen drei Punkten haben die Königsbrunner nicht nur mit dem Gegner mit 22 Punkten gleichgezogen, sondern auch wieder Anschluss an das Mittelfeld gefunden.

Führung mit dem ersten Angriff

Gleich beim ersten Abtasten überraschte Mert Akkurt die Heimertinger Abwehr mit einem Pass auf den linken Flügel. Der nach Verletzung wieder eingesetzte Kerem Cakin zog auf und davon und fand mit seiner Vorlage Egor Keller im Strafraum, der Torwart Patrick Pfohmann zum 0:1 überwand. Die Heimelf wollte den Rückstand möglichst schnell ausgleichen und drückte Türkgücü in die Defensive. Manuel Schmid´s Schuss ging knapp vorbei, doch schon im Gegenzug kam Egor Keller auf Flanke von Sem Michel aussichtsreich zum Kopfball. Diese Szenerie wiederholte sich, Türkgücü-Keeper Burak Parlak hielt einen Kopfball von Christoph Amann und Keller vergab die große Chance zum 0:2, als er den Ball über den Torwart, aber auch über die Latte lupfte.

Die größte Ausgleichschance für den FCH bot sich bei einem Elfmeter nach Foul von Berat Ayverdi. Aber Ivan Zaper jagte den Ball scharf neben den Kasten von Parlak. Die defensive Kontertaktik des neuen Trainers Helmut Riedl ging in der 39. Minute voll auf. Mert Akkurt lief nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld in den gegnerischen Strafraum, umkurvte den Torwart und schob aus spitzem Winkel zum 0:2 in die Maschen. Daran änderte sich bis zur Pause nichts mehr, weil Parlak einen Schuss von Yannick Müller festhielt und Sofian Bensadoun das Königsbrunner Tor knapp verfehlte, als er in eine Flanke rein grätschte.

Vier Platzverweise in einem fairen Spiel

Türkgücü blieb aber stets gefährlich, eine Flanke von Ebrima Sanyang konnte Keeper Pfohmann gerade noch vor Cemal Nam abfangen. Bei Heimertingen ging an diesem Nachmittag alles schief. Alexander Link wurde in der 57. Minute nach seinem zweiten Foul mit Gelb-Rot vom Platz geschickt und vier Minuten später sah der erst nach der Pause eingewechselt Bryan Bertsch glatt rot. Er reagierte heftig auf ein Foul von Özgün Kaplan und schubste ihn zu Boden. Jetzt hatte Türkgücü noch mehr Platz für Konterangriffe und wieder war es Mert Akkurt der mit einem Flankenlauf das 0:3 durch Kerem Cakin einleitete. Ebrima Sanyangs Schuss wurde von einem Verteidiger gerade noch zur Ecke abgelenkt. In den Schlussminuten sah dann auch noch der Heimertinger Yannick Müller wegen Foulspiels Gelb-Rot und auf Königsbrunner Seite der erst fünf Minuten vorher eingewechselte Koray Dercan Rot wegen Protest gegen den Schiedsrichter. Vier Platzverweise könnten den Eindruck vermitteln, dass es ein ruppiges Spiel war. Doch das war gar nicht der Fall, die Spieler gingen meist recht friedlich miteinander um. Mert Akkurt krönte seine bisher beste Saisonleistung mit dem 0:4 auf Vorlage von Özgün Kaplan.





SV Türkgücü Königsbrunn Parlak (Tor) – Özkan, Michel (79. Dercan), Kaplan, Boyer (75. Keranovic), Akkurt, Ayverdi, Nam, Cakin, Sanyang, Keller – Tore 0:1 Keller (1.), 0:2 Akkurt (39.), 0:3 Cakin (71.), 0:4 Akkurt (87.) – Gelb-Rot Link (57.), Müller (82./beide Heimertingen) – Rot Bertsch (61./Heimertingen), Dercan (84./Türkgücü) - Schiedsrichter Moritz Osteried – Zuschauer 80