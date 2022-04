Aufs Huhn gekommen: Nachfrage nach Legehennen explodiert

Immer mehr Menschen legen sich Hühner zu. Durch die Corona-Krise ist die Nachfrage nach jungen Legehennen geradezu explodiert.

Hühner im eigenen Garten liegen voll im Trend. Auch immer mehr Prominente schwören auf das Geflügel-Glück. Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers hat sich zum Beispiel einige Exemplare zugelegt und berichtet in den sozialen Medien regelmäßig über ihre gackernden Mitbewohner. Auch Barbara Schöneberger und Verona Pooth sind aufs Huhn gekommen. Auch viele ihrer Kollegen in den USA schwören auf Hühner. Sie posieren mit ausgefallenen Rassen vor der Kamera. Sie bauen für das Federvieh die reinsten Paläste oder kaufen mit dem nötigen Kleingeld gleich einen ganzen Bauernhof dazu. Was alle vereint: Sie freuen sich ganz einfach über das Ergebnis der gefiederten Produktivität.

Auch Gartenarbeit macht zufrieden

Die Eier stehen auch bei wachsenden Fangemeinden in der Region hoch im Kurs. Oft sind die Hühner im Garten noch mehr als reine Eierlieferanten. Sie verkörpern ein Lebensgefühl. So ähnlich ist es mit dem eigenen Obst und Gemüse vom Balkon, der Terrasse oder dem kleinen Garten. Etwas mit den eigenen Händen in der Erde anzubauen, ist keine neue Idee. Aber es ist erfüllend und hat ein hohes Zufriedenheitspotenzial – sofern die Mühe bei der Ernte Früchte trägt.

