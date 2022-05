Die Schnecken sind unser Schrecken

Schnecken, überall Schnecken: Sie fressen sich im Wonnemonat Mai durchs Gemüse. Manchem Gärtner kommen Mordgelüste.

Gottes Garten ist groß, heißt es und will meinen: Auf dem Erdball gibt es viele Geschöpfe. Ob dazu auch Schnecken gehören?

Diese teuflischen Biester bringen im Augenblick viele Hobbygärtner zur Weißglut. Schnecken sind ein Schrecken. Sie pirschen sich nachts an den ganzen Gärtnerstolz heran und machen sich dann über junge Pflänzchen her. Fast wie zum Hohn hinterlassen sie am Tatort eine schleimige Spur. Das erinnert an Krimis, in denen die Mörder Hinweise zu ihrer Person geben. Sie spielen förmlich mit den Ermittlern. Am Ende werden sie doch geschnappt, weil sie unvorsichtig geworden sind oder einen kapitalen Fehler gemacht haben. Die Schnecken im Garten wollen nicht spielen. Und Fehler machen sie auch nicht.

Die Mordlust zähmen

Denn meistens gelingt ihnen trotz ihres eingeschränkten Tempos die Flucht. Mit dem Morgengrauen sind sie wieder verschwunden. Ihre Spur verliert sich zwischen dem anderen Junggemüse, das in den Tagen darauf als Opfer herhalten muss. Es ist ein Dilemma, das jedem Gärtner die Zornesröte ins Gesicht treibt. Schneck' lass nach.