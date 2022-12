Ein einziges Husten, Prusten, Schnäuzen und Rotzeln

Bakterien und Viren sind weder zu sehen noch zu hören. Anders ist es, wenn sie sich zusammenrotten und uns Menschen plagen.

Die Geräuschkulisse war in den vergangenen Tagen enorm. Egal, ob im Supermarkt, am Stammtisch, beim Arzt, im Sportverein oder im Büro: Überall wurde gehustet und geprustet, geschnieft und geschnäuzt, genießt und gerotzelt. Bei Manchen klang der trockene Husten schon wie ein vorweihnachtliches Trompetenspiel. Nur ohne Melodie und Rhythmus.

Komponist des dissonanten Konzerts ist die Krankheitswelle, die über Deutschland rollt. Erkältung, Grippe, RS- und Rhinoviren oder Corona machen vielen Menschen zu schaffen. Die Experten vom Robert-Koch-Institut schätzten vor einigen Tagen, dass fast zehn Millionen akut an einem Atemwegsinfekt erkrankt sind.

Kein bundesweiter Warnton für die Krankheitswelle

Wer die Kraft hat und sich aufrafft, kann am Wochenende in der Natur einen Spaziergang unternehmen. Das stärkt die Schleimhäute, die unter der trockenen Heizungsluft in der Wohnung leiden. Gleichzeitig gibt's draußen Balsam für die Ohren: Denn in der Winterlandschaft herrscht eine friedliche Stille. Fast so wie am Donnerstag auf dem Handy, als vom bundesweiten Warnton nichts zu hören war. Aber keine Sorge: Die kleine Katastrophe ist im Augenblick die Krankheitswelle, für die es keine Warnung gibt.