Endlich wieder Mittagessen in Königsbrunn

Die Schüler am Königsbrunner Gymnasium können wieder in der Mensa essen. Warum der Mahlzeit in der Tagesmitte überhaupt mehr Bedeutung zukommen sollte.

Was das Essen angeht, hat jeder und jede seine eigenen Angewohnheiten. Die einen essen fünfmal am Tag, andere schwören auf die ernährungswissenschaftlich empfohlenen drei Mahlzeiten. Immer wieder liest und hört man, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit sei, um kraftvoll und gestärkt in den Tag zu starten. Zahllose TV-Werbespots für Cornflakes und Müsli tragen wohl ihren Teil dazu bei.

Nicht weniger wichtig, um gut durch den Tag zu kommen, ist das Mittagessen. Für die optimale Verdauung sollte man es lieber nicht unterwegs oder am Schreibtisch zu sich nehmen. Zum Glück geht nach dem Brand die Mensa im Königsbrunner Gymnasium demnächst in Betrieb, damit im dortigen Speisesaal wieder in Ruhe gegessen werden kann. Die Schülerinnen und Schüler haben in der Mensa nun wieder die Wahl, Leberkässemmel gegen frisch gekochtes Essen einzutauschen.

Mittagstief mit dem richtigem Essen vermeiden

Dass das Mittagessen auf keinen Fall in Vergessenheit geraten sollte, finden auch die US-Amerikaner. Die haben nämlich am 13. April 2016 ihren nationalen "Make Lunch Count Day" ins Leben gerufen, auf Deutsch heißt das soviel wie: Mittagessen-ist-wichtig-Tag. Zugegebenermaßen lässt sich das Ganze vermutlich als Marketingstrategie einer Restaurant-Kette erklären, und nicht als ein gesundheitsfördernder Aufruf. Trotzdem lohnt es sich immer darauf hinzuweisen, wie wichtig eine ausgewogene Mahlzeit zur Mittagszeit ist. Sonst liegt einem das fettige Essen förmlich schwer im Magen und man möchte sich am liebsten ins Bett legen. Um dieses Mittagstief zu vermeiden, sollte auf dem Teller lieber viel Gemüse und Proteinreiches wie Käse, mageres Fleisch oder Fisch und nur wenig Fett landen. Und dazu am besten ein kleiner bunter Salat. Übrigens ist heute auch der Internationale Ehrentag der Pflanze.