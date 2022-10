Neue Serie: Mit guten Ideen im Alltag Geld sparen

Das Leben wird teurer. Wie sich der Geldbeutel schonen lässt, zeigen die Tipps einer neuen Serie unserer Redaktion.

Wer in den vergangenen Wochen Post vom Gasversorger oder die dicke Rechnung nach dem Kauf von Heizöl oder Pellets bekommen hat, blickt sorgenvoll in die Zukunft: Die Preise steigen und gehen zum Teil durch die Decke. Auch der Einkauf wird jede Woche zum Preis-Schock. Nahrungsmittel sind zwischen September 2021 und 2022 um 18,7 Prozent teurer geworden. Viele Menschen kommen an finanzielle Grenzen. Wie sich etwas Geld im Alltag sparen lässt, soll eine neue Serie zeigen.

Zum Auftakt erklären Finanzexperten, wie ein Haushaltsbuch funktioniert. Mit ihm lässt sich auch das Konsumverhalten überdenken. Darum geht's unter anderem in den weiteren Folgen, die sich mit verschiedenen Fragen befassen. Wie lässt sich zum Beispiel der Geldbeutel beim Lebensmittel-Einkauf und beim Kochen schonen? Wann machen Großpackungen Sinn? Was ist mit Fertigprodukten? Und auf was kommt es bei der Jagd nach Schnäppchen an?

Experten aus der Region geben Tipps. Oft sind sie einfach. Aber unter dem Strich sehr effektiv, damit niemand auf seine gewohnte Lebensqualität verzichten muss.

