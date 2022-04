Von Masken, Mimik und dem Glück des Lächelns

Plus Seit Sonntag ist die Maskenpflicht Vergangenheit. Was das für unser Leben bedeutet.

Während der vergangenen beiden Jahre soll es vorgekommen sein, dass alte Bekannte oder gar Freunde in derselben Schlange an der Supermarktkasse gestanden haben und sich nicht erkannt haben. Wie auch? Die Maske war wie ein Schleier, der unsichtbar macht.