Anwohner verhindert Einbruch in Firma

Drei unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Samstag, 7. September, Zugang zu einem Betriebsgelände in der Schwabegger Straße in Schwabmünchen verschafft. Sie schienen es auf gelagerte Waren abgesehen zu haben. Ein Anwohner bemerkte die Einbrecher, woraufhin diese unerkannt flüchteten. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter 08232/9606-0 zu melden. (AZ)

Carmen Janzen