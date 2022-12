Familienvater hat Nacktfotos einer Zehnjährigen auf dem Handy

Plus Bei einem 60-jährigen aus dem Landkreis Augsburg werden Nacktfotos gefunden, die ihm eine Zehnjährige geschickt hatte, auf dem Handy. Jetzt stand er vor Gericht.

Der Sachverhalt war schnell geklärt: Der 60-jährige Angeklagte aus dem Landkreis Augsburg hatte Nacktbilder einer Zehnjährigen auf dem Handy. Die hat ihm das Mädchen selber zugeschickt. Nun musste er sich vor dem Augsburger Amtsgericht wegen "sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt" verantworten. Aber wie kam es überhaupt dazu?