Wem gehört eigentlich unser Wald?

Zahlen sind in der Regel nüchtern. Aber trotzdem sind sie unerlässlich, wenn es darum geht, etwas zu bemessen. So ist es auch beim Wald. Wer weiß schon, dass der Landkreis und die Stadt Augsburg zu einem Drittel bewaldet sind? In exakten Zahlen sind es rund 38.600 Hektar, was etwa 55.000 Fußballfeldern entspricht. Natürlich hat der Vergleich nur einen bildhaften Charakter. Denn nirgends auf der Welt gibt es 55.000 Fußballplätze, die nebeneinander liegen und als großes Ganzes eine riesige Fläche ergeben. Anders ist es beim Wald: Weite Teile hängen zusammen und ergeben damit ein riesiges Ökosystem. Wem sie gehören, zeigt die sogenannte Waldfunktionskarte: Auf ihr sind auch die Eigentumsverhältnisse im Augsburger Land festgehalten.

