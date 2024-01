Statt einer Einkaufsmeile gibt es viele Nischen in Eggers Lechpark

Eine eigentümliche Geschichte, fast wie im Märchen, rankt sich um den Lechpark. Einst sollte eine prunkvolle Einkaufsmeile entstehen. Was daraus geworden ist.

Es war der Traum eines Fliesenlegers aus Kaufering, der das Lechfeld als Standort für sein Bau-Projekt auswählte. Nur ging ihm das Geld aus. Rund 25 Jahre befand sich der 11.450 Quadratmeter große Komplex "in einem Dornröschenschlaf, mit seinem typischen 90er-Jahre Charme", erklärt Stefan Egger. Egger ist seit gut einem Jahr der Eigentümer des Lechparks. Im Gegensatz zu den zahlreichen Vorbesitzern, von einer amerikanischen Bank über eine rumänische Familie, hat Egger viel Geld investiert: "800.000 Euro habe ich in die Kern-Total-Sanierung gesteckt, für neue Strom- und Wasserleitungen, den Brandschutz und die Lüftung", sagt Egger.

So wie dieser Abstellraum, sahen vor einem Jahr noch alle Räume im Lechpark aus. Eigentümer Stefan Egger hat seitdem rund 800.000 Euro in die Sanierung des Gebäudes gesteckt. Foto: Kristina Orth

Was motiviert den Mann, der seit vielen Jahren mit dem PM in Untermeitingen und dem Sommerkeller in Igling zwei Diskotheken erfolgreich betreibt zu diesem Schritt? "Mir ist zugutegekommen, dass ich mal Architektur studiert und zwei Jahre in dem Beruf gearbeitet habe", sagt Egger. Zwischendurch begrüßt er freundlich zwei junge Damen, die das Nagelstudio "Unique Rock's" verlassen und begrüßt die Mitarbeiterinnen und Besucher im Fitnessstudio "Lex Fit". Dann berichtet Egger: "Die PM gibt es schon seit 20 Jahren und vor 14 Jahren habe ich sie übernommen, das ist ein Teil meines Lebenswerks". Aber Egger war immer Mieter und da schwang die Angst mit, dass irgendwann ein Eigentümer dem PM kündigen könnte. Sogar Corona hat die Diskothek überlebt, denn "ich kannte Teststationen schon aus Österreich und hab dann als Erster eine hier in der Gegend aufgemacht", berichtet Egger.

Nun ist Stefan Egger selbst Eigentümer des Lechparks und hat viel umgebaut und beantragt: "Ich musste erst mal eine Nutzungsänderung beim Landratsamt beantragen, denn ein großes Einkaufszentrum wie die City Galerie in Augsburg, das trägt sich höchstens noch in der Stadt", sagt Egger. Sein Erfolgskonzept ist es stattdessen, sich breiter aufzustellen und auf Büros, Gewerbe, Lagerräume, Sport, Spiel und Freizeit zu setzen.

Ein europaweit erfolgreicher Angelshop zieht in den Lechpark

Der letzte große Wurf ist Egger erst kürzlich gelungen: Der Angelbedarfshändler "Tackle Deals", der europaweit Angelbedarf vertreibt und in der Nähe bereits Lagerräume für den Onlineversand hatte, möchte bald seine neu eingerichtete Filiale im Lechpark eröffnen. "Der Bürgermeister Simon Schropp war auch vor zwei Tagen da und die Gemeinde plant einen Raum für Kinderturnen, Tischtennis und Yoga anzumieten, wegen des Umbaus der Zweifach-Turnhalle zur Dreifach-Turnhalle". Von den elf räumlich durch Wände abgetrennten und von außen zugänglichen Büroeinheiten hat Egger einige unter anderem an einen Photovoltaik-Anlagenberater, einen Fensterbau-Vertriebler und einen Aquariumsgestalter vermietet.

Außerdem an eine Firma, die "Home Staging" betreibt. Ein Trend aus den USA. Wer ein Haus verkaufen möchte, lässt es für die Fotos und die Besichtigungen mit Leihmöbeln ausstatten, damit es nicht leer da steht. "Die haben da drin Leih-Sofas, Blumentöpfe und schwere Möbel, das bringt angeblich 20 Prozent mehr Umsatz beim Verkauf", berichtet Egger. Auch ein Feinkostladen mit Namen "Via del gusto" möchte einziehen. "Das war mir schon beim Ercolano wichtig, dass ein Italiener einzieht, weil das etwas ist, was ich selber gerne esse", berichtet Egger. Das italienische Restaurant habe im Sommer auch eine Terrasse und eine Eistheke, um die die Kinder herum spielen.

Lechparkeigentümer Stefan Egger an einem Regal von "Tackle Deals", einem europaweit agierenden Angelbedarfsartikelhändler. Dieser eröffnet bald eine eigene Filiale im Lechpark. Foto: Kristina Orth

Zwei Räume hat Egger noch, die ihm am Herzen liegen: Eins ist ein "Café im 50er-Jahre-Stil, in der Kuchentheke lag noch nie etwas". Natürlich könnten die altrosa farbigen Sessel auch ausgetauscht werden, aber eine "Cocktailbar wie das Peaches oder ein richtiges Café vielleicht mit Spielecke für Kinder, das wäre schon was", sagt Egger. Der nächste Raum sieht "wie das Empfangszimmer von Putin aus", sagt Egger, um nachzuschieben: "Ich könnte mir hier drinnen gut eine Beratungsstelle oder einen Billard- und Bowlingraum vorstellen". Drei deckenhohe Spiegelwände zieren den Raum, eingefasst von einer Holzvertäfelung, auf dem Boden ist ein roter Teppich verlegt und an den Fenstern hängen bodenlange Vorhänge. Wer Räume bekommt, entscheidet Egger nach Intuition. Es müsse einfach passen, zu ihm und seinen insgesamt 107 Mitarbeitern.