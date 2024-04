Augsburger Land

06:03 Uhr

Wohnraum für Flüchtlinge: "Die Situation ist nach wie vor sehr angespannt"

Plus Die Unterkünfte für Asylbewerber im Augsburger Land sind knapp. Immer häufiger werden sie in Einfamilienhäuser und einzelnen Wohnungen untergebracht.

Von Carmen Janzen

Im Landkreis Augsburg leben inzwischen knapp 5000 Geflüchtete. Die Suche nach Wohnraum für sie wird immer schwieriger und kleinteiliger, denn die Gemeinschaftsunterkünfte sind meist voll besetzt.

Dieses ehemalige Hotel soll in Walkertshofen zu einem Übergangswohnheim für bis zu 64 Flüchtlinge umgebaut werden. Derzeit sind dort 25 untergebracht. Foto: Karin Marz

In Gemeinderäten und Bauausschüssen im Augsburger Land stand in jüngster Zeit auffällig häufig die Umnutzung von Einfamilienhäusern, Betriebsleiterwohnungen in Gewerbegebieten oder ehemaligen Wirtshäusern zu Unterkünften für Flüchtlinge auf der Tagesordnung. So geschehen in den vergangenen Wochen zum Beispiel in der Stadt Schwabmünchen in Fischach oder in Klosterlechfeld. Zum Teil handelt es sich um Wohnungen, in denen nur sechs Personen untergebracht werden sollen. In Gersthofen musste der Bauausschuss die Umwandlung eines Wohnhauses in der Stiftersiedlung zu einer Unterkunft für Flüchtlinge zähneknirschend hinnehmen. Auch in Aystetten werden seit Jahresanfang Privathäuser für eine Unterbringung genutzt.

