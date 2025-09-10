Neuer Luxus-Bus für Bobinger Unternehmen

Garagentor auf und langsam bewegt sich der riesige Bus ins Freie. Der Gegenwert eines nagelneuen Einfamilienhauses rollt aus den Toren der Halle. Es ist ein Setra der neuesten Baureihe, der Top Class 500 S. Wirklich handlich ist das rund 14 Meter lange Busungetüm nicht gerade. Der Wendekreis des Doppeldeckers beträgt 23 Meter. Aber Kurt Ziegelmeier vom Bobinger Busunternehmen „Z-Mobility“ schwärmt vom Fahrgefühl. „Der Bus ist toll zu fahren. Er hat sämtliche Sicherheits- und Assistenzsysteme an Bord.“ In Verbindung mit den Kameras, die eine komplette Rundumsicht ermöglichen, sei es für einen guten Fahrer fast ausgeschlossen, dass er irgendwo „dagegenfährt“, so Ziegelmeier. „Wenn ein Fahrer zum ersten Mal in so einem teuren Bus sitzt, kann er schon mal ein mulmiges Gefühl haben. Das gibt sich aber schnell. Trotzdem muss man sich immer der Verantwortung bewusst sein“, erklärt Ziegelmeier.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86399 Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Doppeldecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis