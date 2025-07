„Ich will Verantwortung übernehmen“: Wie sich junge Menschen für eine Ausbildung entscheiden

„Die Pflege ist für mich ein Beruf, in den ich gerne meine volle Leidenschaft stecke“, sagt Simon Zerle. Der 17-jährige Bobinger beginnt, wie viele junge Erwachsene im Landkreis Augsburg, zum Ende des Sommers eine Berufsausbildung. Bei den Wertachkliniken in Bobingen hatte er zuvor die einjährige Ausbildung zum Pflegefachhelfer, besser bekannt als Krankenpfleger, absolviert. „Diese Ausbildung ist eine sehr gute Möglichkeit, Geld zu verdienen und gleichzeitig in den Beruf hineinzuschnuppern.“ Nun, da er sich bei seiner Berufswahl sicher ist, will er die dreijährige Ausbildung zum Pflegefachmann dranhängen.

Zerles Ausbildungsberuf gehört zu den beliebtesten Berufsgruppen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Landkreis Augsburg. In diesem Jahr seien Jobs wie KFZ-Mechatronik, Fachinformatik, (zahn-)medizinische Fachassistenz, Anlagenmechanik, Kaufleute für Büromanagement und Tätigkeiten im Pflegebereich besonders beliebt, heißt es von der Jugendberufsagentur für den Landkreis Augsburg.

Das zeigen auch die Ausbildungszahlen des vergangenen Jahres der Industrie- und Handelskammer: Mit 557 Ausbildungsstellen liegt die Kfz-Mechatronik auf Platz eins, gefolgt von der Elektrotechnik, der Anlagenmechanik, der Zimmerei und der Schreinerei. Rückläufig in den vergangenen Jahren sind Berufe im Lebensmittelbereich, wie der Metzgereiberuf, sowie im Metallbereich.

Noch immer wählen junge Erwachsene Berufe oft geschlechtstypisch

Obwohl sich traditionelle Rollenmuster bei der Berufswahl langsam auflösen, gilt Zerles Entscheidung bislang als untypisch für junge Männer: „Berufswünsche junger Menschen unterscheiden sich tendenziell nach Geschlecht, wobei junge Frauen eine Tätigkeit im Sozial- oder Gesundheitswesen, und junge Männer eher technische oder handwerkliche Tätigkeiten anstreben“, so die Agentur.

Das liegt primär an den sozialen Rahmenbedingungen. „Wir beobachten, dass Freunde und vor allem Eltern die Berufswahl wesentlich beeinflussen.“ Vor allem bei KFZ- oder IT-Berufen sei das hohe Ansehen in der Peergroup, also unter Gleichaltrigen, ein entscheidender Faktor.

Sowohl die Eltern als auch die Peergroup beeinflussen die Ausbildungswahl

Ähnliches kann man bei der Berufsgruppe der medizinischen und zahnmedizinischen Fachangestellten beobachten: „Insbesondere bei jungen Frauen mit Migrationshintergrund erfreuen sich diese Berufe aufgrund des Interesses an medizinischen Tätigkeiten einer hohen Beliebtheit“, so die Agentur.

Bei Zerles Berufswahl sind ähnliche Muster zu beobachten. „Ich habe mich dazu entschieden, weil ich die Medizin spannend finde und soziale Arbeit schon immer mein Ding war.“ Außerdem liege das Soziale in der Familie: „Meine Mutter ist Lehrerin und meine Tante ist Familien- und Altenpflegerin.“

„Gehalt und Arbeitszeiten sind für viele Jugendliche wichtige Kriterien bei der Wahl des Ausbildungsberufes“, nennt die Jugendberufsagentur als weiteren Faktor. Entscheidend sei dabei nicht nur die Ausbildungsvergütung, sondern auch das spätere Gehalt – das sehe man etwa bei der Wahl von IT- und KFZ-Berufen. Die IT-Branche gewinnt zudem durch den rasanten Ausbau und die berufliche Sicherheit an Bedeutung.

Ein respektvolles Miteinander im Betrieb ist für viele junge Erwachsene ein Kriterium

„Nachtschichten und Arbeiten am Wochenende schrecken viele junge Menschen ab“, führt die Agentur weiter aus. Davon profitieren etwa die Bürojobs. Ob und wie hierarchisch ein Unternehmen strukturiert ist, wird bei der Wahl des Ausbildungsberufs kaum berücksichtigt. Immer mehr Wert wird hingegen auf ein respektvolles Miteinander gelegt.

Wie wichtig das Arbeits- und Lernumfeld ist, weiß auch Zerle. Er habe zunächst eine Ausbildung zum Kinderpfleger beginnen wollen, sich an der Schule jedoch unwohl gefühlt. Bei der Ausbildung in den Wertach-Kliniken sei das „Menschliche“ viel besser: „Ich habe hier sehr viele neue Freunde kennengelernt und jeden Tag freue ich mich darauf, dort den Patienten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“

Für Zerle ist ein weiterer Grund, warum er sich für seine aktuelle Ausbildungsstelle entschieden hat, die Möglichkeit zur Fortbildung. „Ich will Verantwortung übernehmen und im Anschluss vielleicht Pflegepädagogik studieren.“ Ohne die Ausbildung wäre das für ihn mit seinem qualifizierenden Abschluss nicht möglich.

Die schulische Qualifikation bedingt, welche Ausbildung junge Erwachsene anstreben

Die Qualifikation stellt für viele junge Erwachsene bei der Ausbildungswahl eine Hürde dar. Laut der Jugendberufsagentur haben viele keinen Berufswunsch, da es schwerfällt, eigene Interessen, Stärken und Schwächen mit den Anforderungen eines Berufs abzugleichen.

Viele Ausbildungsberufe werden zudem anspruchsvoller und setzen höhere Schulabschlüsse voraus. Gleichzeitig entscheiden sich immer mehr Absolventen und Absolventinnen mit Mittlerer Reife gegen eine Ausbildung und für ein Studium. Das führt dazu, dass viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, obwohl es zahlreiche suchende Jugendliche gibt, erklärt die Jugendberufsagentur.

Für Jugendliche vom Land oder mit Migrationshintergrund gibt es oft mehr Hürden

Jugendliche und junge Erwachsene aus dem ländlichen Landkreis Augsburg berichten zudem von einer eingeschränkten Berufs- und Betriebsauswahl wegen schlechter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Des Weiteren haben es Menschen mit Migrationshintergrund oft schwerer: Sie müssen bereits vor Stellenantritt ein B2-Zertifikat vorweisen, obwohl ein berufsbegleitender Erwerb möglich wäre. Zudem werden ausländische Abschlüsse und Berufserfahrungen häufig nicht anerkannt.

Schlussendlich müssen viele Jugendliche im Landkreis ihre Vorstellungen in der Berufsorientierung anpassen, um „eine realistische berufliche Perspektive zu entwickeln“, sagt die Jugendberufsagentur. Das heißt: Was man beruflich werden möchte, muss mit den eigenen Noten, Fähigkeiten, finanziellen und sozialen Ressourcen und den realen Chancen auf dem Ausbildungsmarkt in Einklang gebracht werden.