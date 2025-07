Rotary Club verabschiedet seine Austauschschülerin

„Ja, ich werde sicher wieder kommen“: So verabschiedete sich Pietra Guerra aus Uberaba in Brasilien vom Rotary-Club Schwabmünchen nach fast einem Jahr als Gastschülerin in Schwabmünchen, Langerringen und Bobingen.

Der Jugendaustausch macht‘s möglich

Pietra Guerra lebte im Rahmen des Rotary-Jugend-Austauschs in drei Familien: Bei Familie Dreher in Langerringen, deren Tochter Annika im Gegenzug das Jahr in Brumado, Brasilien verbrachte, 900 Kilometer entfernt von Uberaba. Und bei Familie Gessner in Langerringen und Familie Bauer in Bobingen, die vor zwei Vorjahren den Austausch mit ihren Töchtern Morella und Charlotte gestalteten.

Tief in den Alltag des Gastlands eingetaucht

Pietra Guerra berichtete in bestem Deutsch im Rotary Club in einem Überblick von ihrer Deutschland-Tour mit 40 weiteren Austauschschülern und überwiegend Schülerinnen aus aller Welt. Begeistert erzählte sie auch von ihren Gastfamilien. Sie tauchte dort tief in den Alltag ihres Gastlands ein, auch in die Schule. Auf kleinen und großen Ausflügen mit den Gastfamilien erlebte die Schülerin zum ersten Mal hohe und sogar schneebedeckte Berge. Das Oktoberfest (im Dirndl) und die Oper in München zeigten das breite kulturelle Spektrum Bayerns. Deutsche Reiselust erlebte Pietra Guerra bei Touren mit ihren Gastfamilien nach Paris und Prag und sogar nach Tiflis in Georgien. Brasilien ist ein junges Land und so war Pietra Guerra besonders von den alten Baudenkmälern beeindruckt, die von der Geschichte vieler Jahrhunderte zeugen.

Icon Vergrößern Pietra Guerra und Präsidentin Sabine Hemmersdorfer. Foto: Fritz Schneider Icon Schließen Schließen Pietra Guerra und Präsidentin Sabine Hemmersdorfer. Foto: Fritz Schneider

Pietra Guerra bedanke sich beim Rotary Club Schwabmünchen für dieses Jahr voller neuer und interessanter Eindrücke, einem Jahr mit viel eigener Verantwortung, einem Jahr, das die jungen Menschen sicher auch verändert. Die beiden Austauschschülerinnen Annika Dreher und Pietra Guerra freuen sich natürlich aufs Heimkommen nach Langerringen und nach Uberaba. Beide freuen sich, dass sie sich zum Ende des Austauschjahres doch noch kurz begegnen. Der Rotary Club Schwabmünchen hat viel Freude mit dem Rotary Youth Exchange und will dieses Austauschprogramm fortsetzen, der Club freut sich über Bewerbungen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!