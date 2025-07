Autofahrer lässt in Königsbrunn verletztes Kind zurück

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Dienstagmorgen in Königsbrunn offenbar ein Kind angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht hat.

Fahrer soll Rotlicht an Ampel missachtet haben

Passiert sein soll die Unfallflucht gegen 7.45 Uhr in der Haunstetter Straße auf Höhe Hausnummer 106. Dort überquerte ein zehnjähriger Schüler auf seinem Fahrrad an der Ampel die Straße. Das Licht der Ampel zeigte für ihn Grün an. Ein Autofahrer, der in südlicher Richtung unterwegs war, missachtete offenbar die Ampelanlage. Nach Angaben des Schülers habe er noch abgebremst, fuhr dann jedoch gegen den Zehnjährigen. Der Bub stürzte von seinem Fahrrad und verletzte sich an den Schienbeinen. Kaum zu glauben: Der Fahrer soll den Schüler beleidigt haben und dann in südliche Richtung davongefahren sein. In der Schule wurde der Schüler von seiner Lehrerin auf die Verletzungen angesprochen, daraufhin wurde die Polizei informiert.

Vage Beschreibung des Autofahrers

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 50 Jahre alt und hat eine dunkle Stimme. Eine Beschreibung des Fahrzeugs liegt der Polizei nicht vor. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht und der Körperverletzung nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen.