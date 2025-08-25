10.000 Euro Schaden: Autokratzer macht sich an zwei Fahrzeugen desselben Besitzers zu schaffen

Ob es Wut, Langeweile oder eine andere Motivation war, ist nicht bekannt. Von Samstag auf Sonntag wurden im Bereich der Ferdinand-Wagner-Straße in Schwabmünchen durch einen bislang unbekannten Täter oder eine Täterin zwei schwarze Autos desselben Halters beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Dabei wurde ein Auto komplett verkratzt und das andere an einer Seite durch Lackkratzer beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 10.000 EUR. Die Polizei Schwabmünchen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 08232 96060 entgegen. (mjk)

