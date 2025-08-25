Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Autokratzer in Schwabmünchen: Zwei schwarze Fahrzeuge zerkratzt

Schwabmünchen

10.000 Euro Schaden: Autokratzer macht sich an zwei Fahrzeugen desselben Besitzers zu schaffen

Zwei schwarze Autos zerkratzt hat eine bislang Unbekannte oder ein Unbekannter in Schwabmünchen. Die Polizei bittet um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Schwarze Autos (nicht dieses) wurden in Schwabmünchen zerkratzt.
    Schwarze Autos (nicht dieses) wurden in Schwabmünchen zerkratzt. Foto: Mainpost (Symbolbild)

    Ob es Wut, Langeweile oder eine andere Motivation war, ist nicht bekannt. Von Samstag auf Sonntag wurden im Bereich der Ferdinand-Wagner-Straße in Schwabmünchen durch einen bislang unbekannten Täter oder eine Täterin zwei schwarze Autos desselben Halters beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Dabei wurde ein Auto komplett verkratzt und das andere an einer Seite durch Lackkratzer beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 10.000 EUR. Die Polizei Schwabmünchen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 08232 96060 entgegen. (mjk)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden