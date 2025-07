Ein Unbekannter hat die linke hintere Türe eines geparkten Autos in der Fohlenhofstraße beim Auensee in Königsbrunn zerkratzt. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro, schätzt die Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, zwischen 13.30 und 14.40 Uhr. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)

Autotür Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis