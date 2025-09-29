Mann geht auf Verwandten mit Axt los

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Sonntagabend in der Poststraße in Bobingen. Ein 42-Jähriger ging auf einen Verwandten in dessen Wohnung los.

Erst mit der Axt, dann mit Fäusten

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drang der Mann gegen 21 Uhr in die Wohnräume des 72-Jährigen ein und warf unvermittelt eine Axt nach ihm. Durch den Wurf wurde dieser leicht verletzt. Im weiteren Verlauf schlug der 42-Jährige mit den Fäusten auf den Geschädigten ein. Dem älteren Mann gelang mit seiner gleichaltrigen Frau die Flucht aus der Wohnung.

Mann verbarrikadiert sich in der Wohnung

Die alarmierte Polizei rückte mit mehreren Streifen an und musste feststellen, dass sich der Axtwerfer mittlerweile in der Wohnung verbarrikadiert hatte. Ein Sondereinsatzkommando konnte den Mann schließlich gegen 23 Uhr in der Wohnung widerstandslos unverletzt festnehmen. Wegen seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der 42-Jährige umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war eine ärztliche Behandlung des Geschädigten nicht erforderlich. Was der Auslöser für die Attacke war, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)