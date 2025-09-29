Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Axtangriff in Bobingen: 42-Jähriger verletzt Verwandten und wird festgenommen

Bobingen

Mann geht auf Verwandten mit Axt los

42-Jähriger verbarrikadiert sich in Bobingen. Sondereinsatzkommando kann die Attacke beenden.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Spezialkräfte der Polizei rückten rückten am Sonntag in Bobingen an.
    Spezialkräfte der Polizei rückten rückten am Sonntag in Bobingen an. Foto: Ulrich Wagner (Symbolbild)

    Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Sonntagabend in der Poststraße in Bobingen. Ein 42-Jähriger ging auf einen Verwandten in dessen Wohnung los.

    Erst mit der Axt, dann mit Fäusten

    Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drang der Mann gegen 21 Uhr in die Wohnräume des 72-Jährigen ein und warf unvermittelt eine Axt nach ihm. Durch den Wurf wurde dieser leicht verletzt. Im weiteren Verlauf schlug der 42-Jährige mit den Fäusten auf den Geschädigten ein. Dem älteren Mann gelang mit seiner gleichaltrigen Frau die Flucht aus der Wohnung.

    Mann verbarrikadiert sich in der Wohnung

    Die alarmierte Polizei rückte mit mehreren Streifen an und musste feststellen, dass sich der Axtwerfer mittlerweile in der Wohnung verbarrikadiert hatte. Ein Sondereinsatzkommando konnte den Mann schließlich gegen 23 Uhr in der Wohnung widerstandslos unverletzt festnehmen. Wegen seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der 42-Jährige umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war eine ärztliche Behandlung des Geschädigten nicht erforderlich. Was der Auslöser für die Attacke war, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden