B17-Unfall sorgt bei Königsbrunn für hohe Schäden und drei Verletzte

Königsbrunn

Unfall mit vier Fahrzeugen auf der B17 bei Königsbrunn

Drei Fahrer werden verletzt, der Blechschaden übersteigt 50.000 Euro.
Von Maximilian Czysz
    Auf der B17 bei Königsbrunn kam es zu einem größeren Unfall.
    Auf der B17 bei Königsbrunn kam es zu einem größeren Unfall. Foto: Patrick Seeger, dpa

    Drei Verletzte und über 50.000 Schaden: Das ist die Bilanz eines großen Verkehrsunfalls am Dienstag auf der B17 bei Königsbrunn.

    Junger Mann reagiert nicht rechtzeitig

    Nach Angaben der Polizei war ein 20-Jähriger gegen 17.40 Uhr mit seinem Auto auf der linken Spur in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Als das vorausfahrende Auto einer 61-Jährigen verkehrsbedingt an der B17-Anschlussstelle Königsbrunn Süd abbremsen musste, konnte der junge Mann dahinter nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß geriet das Auto des 20-Jährigen ins Schleudern und stieß dabei mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Ein 62-Jähriger konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit einem weiteren Fahrzeug zusammen.

    Drei Fahrer leicht verletzt

    Der Unfallverursacher sowie die beiden 61- und 62-Jährigen wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 50.000 Euro. Zudem wurde die Mittelleitplanke beschädigt. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. (AZ)

