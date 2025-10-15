Unfall mit vier Fahrzeugen auf der B17 bei Königsbrunn

Drei Verletzte und über 50.000 Schaden: Das ist die Bilanz eines großen Verkehrsunfalls am Dienstag auf der B17 bei Königsbrunn.

Junger Mann reagiert nicht rechtzeitig

Nach Angaben der Polizei war ein 20-Jähriger gegen 17.40 Uhr mit seinem Auto auf der linken Spur in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Als das vorausfahrende Auto einer 61-Jährigen verkehrsbedingt an der B17-Anschlussstelle Königsbrunn Süd abbremsen musste, konnte der junge Mann dahinter nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß geriet das Auto des 20-Jährigen ins Schleudern und stieß dabei mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Ein 62-Jähriger konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit einem weiteren Fahrzeug zusammen.

Drei Fahrer leicht verletzt

Der Unfallverursacher sowie die beiden 61- und 62-Jährigen wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 50.000 Euro. Zudem wurde die Mittelleitplanke beschädigt. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. (AZ)