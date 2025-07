„Bachflüsterer“ wollen kleinen Gewässern eine Stimme verleihen

Mit „Bachflüsterern“ sollen kleine Gewässer in Zukunft mehr Aufmerksamkeit bekommen. Der Fischereiverband Schwaben möchte seine Mitglieder nachhaltig dazu motivieren, sich noch stärker um die kleinen Flüsse und Bäche zu kümmern. Denn die Gewässer brauchen Hilfe: Der ökologische Zustand der Fließgewässer in Schwaben sei nur noch in wenigen Fällen gut oder gar sehr gut, sagte der Geschäftsführer des Verbands, Stefan Zott, jüngst im Landratsamt.

