Sie ist die neue Kunstpreisträgerin der Stadt Schwabmünchen

Insgesamt 14 Künstlerinnen und Künstler hatten sich um den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Schwabmünchen beworben. Die dreiköpfige Jury, bestehend aus Carolin Jörg, Dozentin an der Hochschule für Gestaltung Augsburg, Irene Oberländer von der gleichnamigen Galerie in Augsburg und der Direktor des Zentrums für Gegenwartskunst im Glaspalast, Jan T. Wilms, sprach sich einstimmig für Barbara Anna Auer aus. Eingereicht wurden drei Kohlezeichnungen aus Auers Werkserie „Polyhuman“.

Britta Schaller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis