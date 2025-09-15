Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

„Barbara Anna Auer: Die Kunstpreisträgerin aus Schwabmünchen begeistert mit Kohlezeichnungen“

Schwabmünchen

Sie ist die neue Kunstpreisträgerin der Stadt Schwabmünchen

Die Jury entscheidet sich für die 62-jährige Stadtbergerin Barbara Anna Auer. Sie setzt ein Zeichen der Entschleunigung.
Von Britta Schaller
    • |
    • |
    • |
    In ihrem Atelier erlebt Barbara Anna Auer gerade die kreativste Phase ihres Schaffens.
    In ihrem Atelier erlebt Barbara Anna Auer gerade die kreativste Phase ihres Schaffens. Foto: Britta Schaller

    Insgesamt 14 Künstlerinnen und Künstler hatten sich um den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Schwabmünchen beworben. Die dreiköpfige Jury, bestehend aus Carolin Jörg, Dozentin an der Hochschule für Gestaltung Augsburg, Irene Oberländer von der gleichnamigen Galerie in Augsburg und der Direktor des Zentrums für Gegenwartskunst im Glaspalast, Jan T. Wilms, sprach sich einstimmig für Barbara Anna Auer aus. Eingereicht wurden drei Kohlezeichnungen aus Auers Werkserie „Polyhuman“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden