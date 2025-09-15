Icon Menü
Basketball für Mädchen und Damen: Erstes Treffen in der Sporthalle in Graben am Donnerstag, 18. September.

Untermeitingen

SV Untermeitingen bietet Basketball nun auch für Mädchen und Damen

Ein erstes Treffen für alle Interessierte findet nach den Ferien in der Sporthalle in Graben statt.
    Die Basketballabteilung des SV Untermeitingen möchte eine Mädchen- und eine Damenmannschaft eröffnen und lädt alle Interessierte zu einem ersten Treffen am Donnerstag, 18. September, um 15 Uhr in der Sporthalle des TSV Graben in der Lechfelder Straße 25 in Graben ein. Willkommen sind alle, die sich für Basketball begeistern. Vorkenntnisse sind nicht nötig, bitte Hallensportschuhe mitbringen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.sv-untermeitingen.de. (AZ)

