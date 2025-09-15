SV Untermeitingen bietet Basketball nun auch für Mädchen und Damen

Die Basketballabteilung des SV Untermeitingen möchte eine Mädchen- und eine Damenmannschaft eröffnen und lädt alle Interessierte zu einem ersten Treffen am Donnerstag, 18. September, um 15 Uhr in der Sporthalle des TSV Graben in der Lechfelder Straße 25 in Graben ein. Willkommen sind alle, die sich für Basketball begeistern. Vorkenntnisse sind nicht nötig, bitte Hallensportschuhe mitbringen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.sv-untermeitingen.de. (AZ)

