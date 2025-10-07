Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Bauantrag für Krone-Anwesen scheitert am Denkmalschutz in Schwabmünchen

Schwabmünchen

Krone-Anwesen: So soll es dort weitergehen

Einwendungen des Denkmalschutzes stoppen den Bau von Mehrfamilienhäusern in Schwabmünchen. Gute Nachrichten gibt es zum Schutthaufen.
Von Christian Kruppe
    • |
    • |
    • |
    Noch türmen sich die Schutthaufen auf dem Areal des ehemaligen Krone-Anwesens. Die sollen bald verschwinden. Ob und wann darauf gebaut wird, bleibt offen.
    Noch türmen sich die Schutthaufen auf dem Areal des ehemaligen Krone-Anwesens. Die sollen bald verschwinden. Ob und wann darauf gebaut wird, bleibt offen. Foto: Christian Kruppe

    Seit März 2024 zeigt sich für alle, die von Norden ins Stadtzentrum Schwabmünchens fahren, ein trauriges Bild: Direkt an der Frauenkirche türmen sich Häufen aus Bauschutt. Zuvor stand dort das traditionsreiche Gasthaus Krone. Vor mehr als sechs Jahren wurde für das Grundstück ein Bauantrag für zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 17 Wohnungen gestellt und vom Bauausschuss befürwortet. Das hat sich nun geändert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden