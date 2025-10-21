Bauarbeiten bei der Bahn auf dem Lechfeld

Wegen Bauarbeiten kommt es von Samstag auf Sonntag, 25./26. Oktober, nachts auf der Bahnstrecke Augsburg – Lagerlechfeld – Kaufering – Landsberg bei einzelnen Verbindungen in beiden Richtungen zu Fahrplanabweichungen. Außerdem müssen Fahrgäste mit Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Augsburg Hauptbahnhof beziehungsweise Oberhausen und Bobingen rechen. Zwischen Bobingen und Landsberg haben einige Züge spätere Abfahrts- und Ankunftszeiten als im Standardfahrplan. Auch die Busse fahren zu anderen Zeiten als im Standardfahrplan. Zudem kann es zu möglichen Zugverspätungen von circa 15 Minuten bei je einer Verbindung zwischen Inningen und Augsburg Hauptbahnhof sowie zwischen Augsburg Morellstraße und Buchloe kommen. (AZ)

