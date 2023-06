Mehr Stellplätze am Luitpoldpark in Schwabmünchen

Der Schwabmünchner Bauausschuss hat nur einen Bauantrag zu bearbeiten. Dafür liefert ein anderer Tagesordnungspunkt viele Informationen.

Der einzige Bauantrag auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Schwabmünchner Bauausschusses war schnell abgearbeitet, ging es mehr oder weniger nur darum, ihn an das Landratsamt zuständigkeitshalber weiterzuleiten. So wurde der Tagesordnungspunkt "Sonstiges" zum informativsten des Abends.

Fabian Wamser ( SPD) wollte wissen, wie es denn um den Skaterplatz bestellt sei. "Der Jugendbeirat ist ja hier mit viel Elan herangegangen", so Wamser. Grünamtsleiter Roland Schiller erklärte hierzu, dass die Planungsphase in vollem Gange sei. "Der Jugendbeirat bringt sich hier mit guten Ideen ein", erklärt er. In einer der kommenden Bauausschusssitzungen soll die Planung vorgestellt werden.

Pumptrack-Bahn wird bald aufgestellt

Uli Weißenbach ( CSU) fragte nach der Pumptrack-Bahn im Luitpoldpark, die zuletzt östlich des Parkplatzes an der Riedstraße stand. Roland Schiller erklärte hierzu, dass diese so stark verschlissen und beschädigt war, dass sich eine Reparatur nicht lohne. Daher wurde eine neue angeschafft, die in den nächsten Tagen aufgebaut werden soll. In diesem Zuge teilte Bauamtsleiter Stefan Michelfeit mit, dass auch die Arbeiten zur Parkplatzerweiterung an dieser Stelle begonnen wurden. Der Stadt war es in der Vergangenheit gelungen, Flächen südlich des Parkplatzes zu erwerben, um dies zu ermöglichen. Miriam Kothe vom Tiefbauamt stellte in einer Sitzung Mitte Oktober 2021 bereits erste Pläne für einen neuen Parkplatz südlich des städtischen Bauhofs vor. Er soll Stellflächen für 90 bis 100 Autos bieten. Handlungsbedarf sieht die Stadt, weil die Attraktivität des Parks stetig zunehme und damit auch der Parkdruck.

Aufgrund der ersten Häuser, die aktuell im Baugebiet Südwest III entstehen, wollte Helmut Kugelmann (CSU) wissen, wie es um die Wärmeversorgung der Anwesen stehe, da die Anlagen des Nahwärmenetzes noch nicht fertiggestellt sind. Matthias Böck von der Bauverwaltung stellte klar, dass die Wärmeversorgung einsatzbereit sei - jedoch vorerst nur mit einer sogenannten Noteinspeisung. "Ein Betrieb des ganzen Systems für nur ein paar Häuser wäre zudem unwirtschaftlich", fügte er noch hinzu.