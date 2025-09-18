Baucontainer in der Königsallee aufgebrochen

Ein Baucontainer in der Königsallee wurde in der Nacht auf Mittwoch aufgehebelt. Der Täter entwendete mehrere Arbeitsgeräte und Baumaschinen im Wert von rund 2000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)