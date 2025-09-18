Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Baucontainer in Königsallee aufgebrochen – 2000 Euro Schaden durch Diebstahl!

Königsbrunn

Baucontainer in der Königsallee aufgebrochen

Unbekannter entwendet Baumaschinen und Geräte im Wert von rund 2000 Euro.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte brachen einen Baucontainer in Königsbrunn auf.
    Unbekannte brachen einen Baucontainer in Königsbrunn auf. Foto: Maurizio Gambarini dpa/lno (Symbolfoto)

    Ein Baucontainer in der Königsallee wurde in der Nacht auf Mittwoch aufgehebelt. Der Täter entwendete mehrere Arbeitsgeräte und Baumaschinen im Wert von rund 2000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

    Polizei bittet um Hinweise

    Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden