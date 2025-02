Bauflaute oder doch nicht?

Bürgermeister Franz Feigl blickte in der ersten Bauausschuss-Sitzung im neuen Jahr in Königsbrunn auf die Liste der Tagesordnungspunkte mit der nüchternen Einschätzung: Viel ist da nicht. Im Jahr 2024 werden in Bayern nach vorläufigen Ergebnissen des Bayerischen Landesamts für Statistik insgesamt 51.513 Baugenehmigungen für Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden erteilt. Damit sinkt das Genehmigungsvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,3 Prozent beziehungsweise 7219 Wohnungen. Der bayernweite Rückgang bewegt sich im Vorjahresvergleich in der Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen bei Mehrfamilienhäusern um 16,5 Prozent, bei Einfamilienhäusern um 14,9 Prozent. Damit liegt die Anzahl der Baugenehmigungen auf dem Niveau von 2012. In Schwaben bewegt sich der Rückgang prozentual im einstelligen Bereich. Wie sieht es im Landkreis Augsburg aus?

Jennifer Kopka Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauantrag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis