Ein Ort der Begegnung

Viele kleine Scheren an einem blau-weißen Band. Bei kühlen Temperaturen wurde die neue Mitte in Königsbrunn am Freitag eröffnet. Insgesamt drei Jahre zog sich das Bauvorhaben hin, mit zwei Jahren realer Bauzeit. „Der Dank gilt allen Anwohnern und Gewerbetreibenden, die in diesen Jahren viele Entbehrungen hatten“, sagte der Bürgermeister in seiner Rede, bevor er zur Schere griff, um mit einem Schnitt das über die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße gespannte Band zu durchschneiden.

Jennifer Kopka Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis