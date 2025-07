Baustelle: Linie 3 Richtung Süden wird durch Busse ersetzt

Die Straßenbahnlinie 3 zwischen Hauptbahnhof und Königsbrunn Zentrum wird ab 28. Juli bis voraussichtlich 7. September eingestellt und durch Ersatzbusse ab der Sportanlage Süd P+R ersetzt.

Fahrgäste, die normalerweise die Linie 3 nutzen, können bis „Sportanlage Süd P+R“ mit der Linie 2 fahren. Von dort verkehrt der Ersatzbus B3 bis „Inninger Straße P+R“ oder „Königsbrunn Zentrum“. Achtung: Der Ersatzbus kann nicht alle bekannten Haltestellen der Straßenbahnlinie 3 anfahren. Er fährt von der Haltestelle „Sportanlage Süd P+R“ am Fahrbahnrand der Haunstetter Straße über die Rumplerstraße in den Alten Postweg und bedient die Ersatzhaltestelle „Bukowina-Institut/PCI“. Die nachfolgende Haltestelle „Universität“ kann in stadtauswärtiger Richtung nicht angefahren werden. Ab den Haltestellen „Bleriotstraße“ und „Salomon-Idler-Straße“ fährt der B3 den bekannten Linienweg bis zur Haltestelle „Inninger Straße P+R“. Von dort weiter über die Haltestellen „Haunstetten Südwest“ – „Offenbach Karree“ – „Königsbrunn Bereitschaftspolizei“ – „Königsbrunn Guldenstraße“ – „Königsbrunn Augsburger Straße“ – „Königsbrunn Heidestraße“ (AVV) bis zur Endstation „Königsbrunn Zentrum“. In Richtung Augsburg gilt der umgekehrte Linienweg.

Das ändert sich am Takt

In der letzten Schulwoche vom 28. bis 31. Juli fahren alle Straßenbahnlinien bis 8.30 Uhr im gewohnten dichten Takt und danach bereits im Ferienfahrplan mit Zehn-Minuten-Takt. Grund dafür ist der deutlich erhöhte Personalbedarf durch den Ersatzbus-Verkehr. Der Ersatzbus B3 fährt in dieser Woche zwischen 7 und 19 Uhr im Fünf-Minuten-Takt zwischen „Sportanlage Süd P+R“ und „Inniger Straße P+R“, von dort bis „Königsbrunn Zentrum“ im Zehn-Minuten-Takt. Vor 7 und nach 19 Uhr gilt für den B3 der 15-Minuten-Takt. Die Linie 37 fährt bereits im Ferienfahrplan. Mit Ferienbeginn ab 1. August bis 7. September fährt der Ersatzbus B3 zwischen „Sportanlage Süd P+R“ und „Königsbrunn Zentrum“ wochentags zwischen 6.30 und 19 Uhr im Zehn-Minuten-Takt mit zusätzlichen Verstärkerbussen je nach Bedarf. Vor 6.30 und nach 19 Uhr gilt für den B3 der 15-Minuten-Takt.

Baustelle im Alten Postweg

Hintergrund ist eine Baustelle: Nach fast 30 Jahren müssen die Weichen der Straßenbahn im Alten Postweg am Abzweig zur Messeschleife erneuert werden. Deshalb wird der Alte Postweg im Bereich Werner-von-Siemens-Straße bis zur Piccardstraße von Samstag, 26. Juli, bis voraussichtlich 15. September für den Durchgangsverkehr gesperrt. Vier Weichen, zwei Gleiskreuzungen und 230 Meter Gleis müssen die Stadtwerke Augsburg (swa) im Alten Postweg am Abzweig zur Messe erneuern. Gleichzeitig werden die Wasserleitungen saniert und die Stromleitungen vorsorglich verstärkt. Und auch der Straßenbelag im Bereich der Weichen muss nach so langer Zeit erneuert werden.

Alle Fahrpläne und Informationen finden sich rechtzeitig vor der Umstellung als Broschüre in den Fahrzeugen, als Aushang an den Haltestellen sowie in der swa Mobil APP und im Internet (sw-augsburg.de). (AZ)