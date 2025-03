Nach Kran-Drama: Kiefer-Grundstück unterm Hammer?

Das Grundstück an der St.-Johannes-Straße in Königsbrunn steht unter Wasser. Bis vergangenes Jahr machte hier auch ein Kran den Anwohnern Ärger. Inzwischen ist dieser abgebaut. Das Landratsamt hat dem Grundstücksbesitzer derweil in anderen Fällen untersagt, Gewerbe zu betreiben. Dem Königsbrunner Unternehmer Julian Kiefer, der in der Region kein Unbekannter ist, droht ein Zwangsgeld, sollte er dagegen verstoßen, wie das Verwaltungsgericht im November 2024 beschloss. Das Grundstück in Königsbrunn, derweil Teil der Insolvenzmasse des Unternehmers, soll verkauft werden, zur Not auch durch eine Zwangsversteigerung.

Jennifer Kopka Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis