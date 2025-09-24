„Der Unterschied zwischen bayerisch und irisch ist nur ein B“

Zwei musikalische Welten treffen am Samstag, 18. Oktober, im Gemeindezentrum Mittelneufnach aufeinander: Bayerische Volksmusik und irische Folktradition. Das klingt erst mal ungewöhnlich, passt aber doch erstaunlich gut zusammen – und genau das beweisen Na Ciotogi und das Siegi Mühlbauer Trio in ihren gemeinsamen Konzerten. Jedes Jahr fliegen die Iren im Herbst für wenige Tage ein, um mit ihren niederbayerischen Freunden gemeinsame Konzerte zu spielen. Siegi Mühlbauer ist Gründer und ehemaliges Mitglied von „Da Huawa, da Meier und i“. Nach 2013 kehren die Musiker wieder auf die Bühne in Mittelneufnach zurück.

