Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Bayerisch trifft Irisch: Kulturnacht in Mittelneufnach mit Musik von Na Ciotogi

Mittelneufnach

„Der Unterschied zwischen bayerisch und irisch ist nur ein B“

Am 18. Oktober gibt es in Mittelneufnach eine bayerisch-irische Kulturnacht mit Na Ciotogi und dem Siegi Mühlbauer Trio. Wie das zusammenpasst, erklärt David McMahon im Interview
Von Marcus Angele
    • |
    • |
    • |
    David McMahon (vorne) von Na Ciotogi freut sich auf die Bayrisch-Irish-Kulturnacht mit dem Siegi Mühlbauer Trio im Mittelneufnacher Gemeindezentrum
    David McMahon (vorne) von Na Ciotogi freut sich auf die Bayrisch-Irish-Kulturnacht mit dem Siegi Mühlbauer Trio im Mittelneufnacher Gemeindezentrum Foto: Na Ciotogi

    Zwei musikalische Welten treffen am Samstag, 18. Oktober, im Gemeindezentrum Mittelneufnach aufeinander: Bayerische Volksmusik und irische Folktradition. Das klingt erst mal ungewöhnlich, passt aber doch erstaunlich gut zusammen – und genau das beweisen Na Ciotogi und das Siegi Mühlbauer Trio in ihren gemeinsamen Konzerten. Jedes Jahr fliegen die Iren im Herbst für wenige Tage ein, um mit ihren niederbayerischen Freunden gemeinsame Konzerte zu spielen. Siegi Mühlbauer ist Gründer und ehemaliges Mitglied von „Da Huawa, da Meier und i“. Nach 2013 kehren die Musiker wieder auf die Bühne in Mittelneufnach zurück.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden