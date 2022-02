Königsbrunner Tänzer räumen ab

Mehrere Plätze auf dem Treppchen holten die Tänzerinnen und Tänzer des TSC dancepoint bei den bayerischen Meisterschaften, die in Königsbrunn stattfanden.

Starke Leistungen zeigten die Gastgeberinnen und Gastgeber vom TSC dancepoint Königsbrunn, die die Bayerischen Meisterschaften der Lateinamerikanischen Tänze der Altersklassen Senioren II und III sowie der Hauptgruppe S ausrichteten. Über 70 Turnierpaare aus 23 Vereinen aus ganz Bayern waren nach Königsbrunn gekommen, um einen Platz auf dem Treppchen zu ergattern.

Dies gelang zu Anfang des Turniers Gernot Graw Behrendt und Susanne Bartl in der Klasse Senioren II D. Sie wurden Dritte und sicherten sich das erste Edelmetall für den Königsbrunner Club. In der C-Klasse war der TSC dancepoint mit zwei Paaren vertreten. Mühelos konnten sowohl Andreas Hesse und Evelin Niemann als auch Marcus und Alexandra Ritscher die Finalrunden beider Altersklassen dieser C-Klasse erreichen. Mit einer starken Leistung konnten Andreas Hesse und Evelin Niemann in der Senioren III den Vizemeistertitel klarmachen. Am Ende reichte es sogar für einen Königsbrunner Doppelsieg, denn Marcus und Alexandra Ritscher überzeugten mit toller Ausstrahlung und ihrem tänzerischen Können nicht nur Zuschauer, sondern auch die Wertungsrichter und holten Gold. In der Klasse Senioren II C konnten sich Marcus und Alexandra Ritscher mit dem zweiten Platz noch einmal Edelmetall sichern. In dieser Klasse wurden Andreas Hesse und Evelin Niemann Vierte.

Königsbrunner Tänzer: Aufstieg in die B-Klasse

Für Marcus und Alexandra Ritscher bedeutete dieser Erfolg am Ende den Aufstieg in die B-Klasse. Sieben Paare waren in der Senioren III B Latein angetreten - darunter also auch Marcus und Alexandra Ritscher. Beflügelt von den Erfolgen der C-Klasse tanzten sie sich auf den zweiten Platz vor und wurden erneut Vizemeister.

Aber noch ein weiteres dancepoint-Paar darf nicht unerwähnt bleiben. Im Dezember wechselten Christian und Sybille Grunick zum TSC dancepoint Königsbrunn. Ihnen gelang mit dem dritten Platz in der Senioren II B Latein nicht nur ein überzeugender Einstand, sondern auch der Aufstieg in die A-Klasse, den die beiden selbstverständlich nicht ausließen und wo sie mühelos ins Finale einziehen konnten. Dort präsentierten sich die zwei nochmals sehr gut und wurden am Ende Vierte.

Michael und Melanie Schwiefert sind Vizemeister

In der Senioren II S Latein ging mit Michael und Melanie Schwiefert erneut ein Favoritenpaar des TSC dancepoint an den Start. Die Stimmung im Saal, der sich nach und nach gut gefüllt hatte, war gut, und das Königsbrunner Paar zog mit Bestnoten ins Finale ein. Kräftig angefeuert von den Zuschauern wurde anspruchsvoller Turniertanz geboten. Die Spannung stieg bei der Siegerehrung und am Ende ging es für zwei Paare um Gold oder Silber. In der S-Klasse ist die Leistungsdichte sehr hoch und so war es Michael und Melanie Schwiefert trotz zweier gewonnenen Tänze, dem Cha-Cha-Cha und dem Jive, nicht vergönnt, zu gewinnen. Die beiden Sportler freuten sich trotzdem sehr über den Gewinn der Silbermedaille und ihren Vizemeistertitel.

Einen echten Leckerbissen durften die Zuschauer in der Abendveranstaltung genießen - die Hauptgruppe S Latein, sozusagen das Sahnehäubchen des Turniertages. Leider konnte das Top-Paar des TSC dancepoint Königsbrunn Sandra Schüssler und Benedikt Seigner krankheitsbedingt nicht am Start sein. Dafür boten neun bayerische Paare starke Vorstellungen. Am Ende konnten die amtierenden bayerischen Meister Robin Goldmann und Stefani Ruseva vom GSC München ihren Titel verteidigen. (AZ)