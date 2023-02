Ehrennnadel in Gold für Loni Becht

Loni Becht vom TSV Schwabmünchen wird beim Bezirkstag des BLSV Schwaben eine besondere Ehre zuteil.

In Anerkennung und Würdigung ihrer besonderen ehrenamtlichen Verdienste um den Sport in Bayern wurde Loni Becht beim Bezirkstag des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) Schwaben in Stadtbergen die Ehrennadel in Gold mit Brillanten verliehen. Das ist die höchste Auszeichnung, die BLSV verleiht. Maximal 100 lebende Personen können gemäß BLSV Satzung mit dieser Stufe geehrt werden. Loni Becht war knapp 35 Jahre beim BLSV im Ehrenamt tätig, seit 2004 Bezirksfrauenvertreterin und seit 2008 stellvertretende Bezirksvorsitzende.

Im Bezirk Schwaben sind 1630 Vereine mit knapp 66.000 Mitgliedern beheimatet. Rund 150 Vertreterinnen und Vertreter der Vereine kamen zusammen, um die Führungsriege des BLSV Bezirkes neu zu wählen. In seinem Bericht für die Jahre 2018 bis heute sprach der Bezirksvorsitzende Bernd Kränzle vom Bezirk als Dienstleister der Vereine, einem Gemeinschaftsunternehmen mit den Sportfachverbänden und freute sich darüber, dass die Förderung durch den Freistaat noch nie so stark gewesen sei wie derzeit.

Veränderungen gibt es nach den Wahlen auch bei den stellvertretenden Bezirksvorsitzenden. Für Uli Theophiel ist jetzt Werner Fehr im Amt, für Loni Becht Claudia Linke. Becht gab auch ihr Amt als Frauenvertreterin ab, das von Astrid Link übernommen wird. Der BLSV Bezirksvorstand Schwaben setzt sich nun so zusammen: Vorsitzender Bernd Kränzle, Stellvertreter Claudia Linke und Werner Fehr, Schatzmeisterin Helga Schneider , Frauenvertreterin Astrid Link, Referent Sportabzeichen Werner Fehr, Referent Bildung Claudia Linke, Referent Sport der Älteren Inge Häuslmeier. (AZ)

