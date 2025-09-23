Icon Menü
Bayerischer Landtag: Staatsminister Mehring diskutiert mit Bürgern aus Dillingen und Augsburg.

Landkreis Augsburg

Besuch im Landtag mit Diskussion und Rundgang

Bürger aus den Landkreisen Dillingen und Augsburg folgten der Einladung von Staatsminister Fabian Mehring.
    Die Gäste tauschten sich mit Staatsminister Fabian Mehring und Landtagspräsidentin Ilse Aigner aus.
    Die Gäste tauschten sich mit Staatsminister Fabian Mehring und Landtagspräsidentin Ilse Aigner aus. Foto: Elias Braun

    Eine bunt gemischte Besuchergruppe aus den Landkreisen Dillingen und Augsburg erlebte jüngst einen abwechslungsreichen Tag im Landtag. Zusammen mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner empfing Staatsminister Fabian Mehring 100 Gäste aus seiner Heimat persönlich und stand seinen Besuchern Rede und Antwort zu seiner Arbeit als Minister und Abgeordneter. Im Plenarsaal fand zunächst eine Diskussionsrunde statt, in der der Minister Einblicke in die Arbeit des Parlaments gab und Fragen beantwortete. Im Anschluss führte er die Gruppe durch die Räumlichkeiten des Maximilianeums mit dem Senatssaal, dem Präsidentengang, den Arkaden sowie der großen Friedrich-Bürkelein-Halle. „Wir Politiker müssen unsere Entscheidungen erklären und dürfen nicht müde werden, zu versuchen, die Menschen für unsere Agenda zu begeistern. Dafür war heute eine großartige Gelegenheit“, sagte der Minister.

