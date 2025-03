Ein Live-Hörspiel mit Humor, Musik und Dialekt

Ein altes Märchen neu erzählt: Die Schauspieler Stefan Murr und Heinz-Josef Braun haben aus dem Aschenputtel eine bayerische Fassung gemacht. Sie schlüpfen selbst in alle Rollen und inszenieren am Sonntag, 9. März, um 15 Uhr im Gemeindezentrum St. Gallus ein stimmungs- und schwungvolles Live-Hörspiel.

Nach dem Erfolg des „Bayerischen Robin Hood“ in Langerringen folgt die vierte Märchenadaption auf Bayerisch für die ganze Familie, eine lustige Märchenerzählung mit Musik von und mit Stefan Murr und Heinz-Josef Braun für Kinder ab sechs Jahren. Die beiden haben neue Figuren erfunden und lassen sie quicklebendig werden: eine Show-Ratten Ratzi Williams und Frank Razzata, Prinz Quirin und seinen königlich-bayerischen Hofpapagei, die hochnäsigen Damen Marylin und Chantal Obermeier sowie den kauzigen Erfinder Huber mit seiner Tochter Evi. Letztere ist das bayerische Aschenputtel. Unter dem Motto „I bin halt einfach i“ und in den richtigen Schuhen erobert sie am Ende sogar noch das Herz des Prinzen.

Beide beide haben in vielen Filmprduktionen mitgewirkt



Heinz-Josef Braun ist ein sehr vielseitiger Schauspieler, Musiker und Autor. Nach seiner langjährigen Tätigkeit als Bassist bei Haindling zog es ihn vermehrt zur Schauspielerei. Neben seinen gefeierten Soloprogrammen und Eigenproduktionen wirkt er in zahlreichen Fernseh- und Filmproduktionen mit und durch Filme und Serien wie „Wer früher stirbt, ist länger tot“, „Schluss! Aus! Amen!“ oder „Hindafing“ bekannt. Stefan Murr ist Schauspieler und Autor. Nach der Schauspielschule zog es ihn sowohl zum Theater als auch zum Film. Stationen am Theater waren unter anderem das Münchner Volkstheater, Münchner Kammerspiele und das Residenztheater. Er spielte auch in zahlreichen Fernseh- und Filmproduktionen mit. Seit 2009 ist er beim „Derblecken am Nockherberg“ dabei.

Karten für „Das bayerische Aschenputtel“ gibt es in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen oder im Internet.