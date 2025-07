Erfolgreicher Jugendrotkreuz-Nachwuchs

Beim Bayerischen Landeswettbewerb der Rotkreuz-Nachwuchskräfte in Regensburg im Jubiläumsjahr „100 Jahre Jugendrotkreuz“ belegte die Bambini-Gruppe aus dem Kreisverband Augsburg Land den zweiten Platz. Mehr als 300 Kinder und Jugendliche, die sich ehrenamtlich im Jugendrotkreuz engagieren, versorgten im Rahmen des Wettbewerbs in unterschiedlichen, simulierten Notfallsituationen Verletzte. Die jungen Menschen mussten zeigen, wie sie einen Druckverband anlegen, den Verunfallten bei Bewusstlosigkeit in die stabile Seiten- oder Schocklage bringen, wie sie offene Brüche, Prellungen oder Verbrennungen behandeln oder eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen.

