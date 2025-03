450 Kilogramm geballte Comedy-Power

Am 29. März geht es in der Turnhalle Willmatshofen äußerst lustig zu: Da Meier und Watschnbaam präsentieren ihr aktuelles Programm „Wanted“ - eine explosive Mischung aus bayerischer Comedy, hintersinnigem Kabarett und mitreißender Musik. Der Oberpfälzer Matthias Meier, der als Frontmann von Da Huawa, da Meier und I, bekannt ist, hat mit der niederbayerischen Musikkabarettgruppe Watschnbaam ein Projekt entwickelt. Mit 13 Instrumenten, scharfsinnigem Humor und skurrilen Alltagsbeobachtungen nehmen die Künstler das Publikum mit auf eine urkomische Reise durch bayerische Traditionen, moderne Technik-Missgeschicke und kulinarische Grundsatzfragen. Um was es in ihrem Programm geht, haben uns Matthias Meier und Thomas Hantke von Watschnbaam in einem Interview erklärt.

Ihr neues Programm trägt den Titel „Wanted“. Was hat es mit diesem Namen auf sich und welche Botschaft möchten Sie damit vermitteln?

MATTHIAS MEIER: „Wanted“ – das bedeutet natürlich, dass wir heiß begehrt sind! Oder zumindest hoffen wir das. Vielleicht ist es aber auch ein Fahndungsaufruf, weil wir uns mit diesem Programm auf der Bühne wieder so austoben, dass es eigentlich verboten gehört. Selbst die ärgsten Grandler haben bei uns schon versehentlich gelacht –Manche sagen, unser Humor sei hochgefährlich, weil er Bauchmuskelkater verursacht.

Ihr Programm verspricht eine „bayerische Schlemmerreise mit viel Witz“. Können Sie uns einen kleinen Vorgeschmack darauf geben, was das Publikum in Willmatshofen erwartet?

THOMAS HANTKE: Freilich, in Willmatshofen gibt’s eine bayerische Schlemmerreise mit allem, was dazugehört: deftige Pointen, bissige Realsatire und garantiert keine Kalorien – außer fürs Zwerchfell. Wir servieren Witze am laufenden Band, garniert mit einer ordentlichen Portion Hintersinn und musikalische Schmankerl.

In „Wanted“ behandeln Sie viele Alltagsthemen. Sogar eine fehlgeleitete Alexa-Bestellung wird thematisiert. Wie wichtig ist Ihnen moderne Technik?

MATTHIAS MEIER: Wir sind absolut technikaffin – solange es einen Ein- und Ausschalter gibt. Denn wenn’s nicht läuft, hilft am Ende doch immer noch die beste IT-Lösung Bayerns: „Schalt’s halt aus und wieder o!“ Zur Not kann man das Gerät auch so lange anschreien, bis es wieder funktioniert.

Sie kombinieren in Ihrer Show 13 verschiedene Instrumente. Gibt es Themen, die man nur musikalisch komisch rüberbringt ? Gibt es ein Instrument, das Sie gerne spielen würden, aber noch nicht beherrschen?

THOMAS HANTKE: Musikalisch lustige Themen gibt es genügend, etwa wenn wir mit der Blockflöte Handy-Klingeltöne imitieren. Wir spielen alle Instrumente, auch wenn wir sie nicht beherrschen.

Mit mehr als 450 Kilogramm geballter Comedy-Power auf der Bühne angekündigt - das Konzert in der Willmatshofer Sporthalle: wie sportlich sind Sie eigentlich privat? Und wie beeinflusst diese „schwere“ Tatsache Ihre Performance?

THOMAS HANTKE: Wäre jeder so sportlich wie wir sein sollten, wäre es kaum auszuhalten! Wir sind dran, dass es unsere Konzerttickets auf Rezept gibt. Weil, wenn die Leute unsere Luxuskörper sehen, empfinden sie ihre „Wehwehchen“ als nicht mehr so schlimm.

Sie stammen aus Niederbayern und der Oberpfalz. Wie passt das zusammen und wie fließen Ihre regionalen Wurzeln in Ihre Musik und Comedy ein? Und was fällt ihnen zu den Stauden ein?

MATTHIAS MEIER: Als Grenzgänger zwischen den beiden Ländern kombinieren wir das Beste aus beiden Kulturen. Das passt sehr gut zusammen, auch wenn uns die Sprachbarrieren häufig zu schaffen machen. Die Stauden, wir sagen dazu Stauern, schneiden wir bei uns in der Regel einmal jährlich.

Kartenvorverkauf Tickets für das Konzert mit Da Meier und Watschnbaam am 29. März in Willmatshofen gibt es online unter www.kulturschmiede-stauden.de sowie bei den Filialen der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden.